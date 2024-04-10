В Красноярске прекратили деятельность передвижного зоопарка

В Красноярскую природоохранную прокуратуру обратилась общественный инспектор — ветеринар. Она сообщила, что в торгово-развлекательном центре «Июнь» расположилась контактная зоовыставка животных «Джуманджи». В результате прокурорской проверки был выявлен ряд грубых нарушений законодательства, сообщает пресс-служба краевого ведомства.

В сущности, вся деятельность передвижного зоопарка является незаконной, так как Россельхознадзор не выдавал владельцу ООО «Эвент Центр» лицензию на содержание и использование животных. Помимо этого, организация не предоставила прокурору обязательную документацию о физическом состоянии и кормлении питомцев. Договор с ветеринаром на обследование животных также не заключен. Обезьяны и попугаи не изолированы в вольеры. Посетители, включая детей, физически контактировали с животными без ограничений и мер предосторожности.

«Для исключения жестокого обращения с животными и причинения угрозы посетителям зоопарка прокуратура возбудила в отношении владельца зоопарка административные дела по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии), ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарных правил). По иску прокурора суд запретил деятельность ООО «Эвент Центр» на территории России до получения лицензии», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Красноярского края.

По данным Rusprofile, ООО «Эвент Центр» было зарегистрировано в 2019 году в Санкт-Петербурге, и в настоящий момент находится в процессе ликвидации. Основным видом деятельности организации является деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредитель ООО «Эвент Центр» — Александр Габец. Выручка компании за 2021 год составила 8,6 млн рублей, чистая прибыль — 763 тысячи рублей.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что обмен талисманами ХК «Сибирь» и Новосибирского зоопарка не состоялся.