C 1 сентября родители дошкольников будут получать 100% оплату больничного по уходу за детьми

Пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа работника будут получать родители детей до семи лет включительно. Такое предложение поддержал президент России в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Как отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, решение о выплате 100% пособия поддержит финансовое благополучие семей, убрав существующую пропорцию.

«До этого момента выплата распространялась по следующему алгоритму: кто имеет стаж до пяти лет, получал 60% от заработка. От пяти до семи лет – 80%, и от восьми до 25 лет – 100% от заработка. Проблема была в том, что молодые родители имеют маленький трудовой стаж, и в этом случае при полноценном больничном по уходу за ребенком семья существенно теряла в доходах», – пояснил депутат.

В связи с этим парламентарии «Единой России» разработали и внесли в Госдуму законопроект, который обеспечивает оплату стопроцентного больничного за соответствующий период, чтобы родители смогли спокойно ухаживать за ребенком и это не отображалось на материальном положении семьи. Мера направлена на поддержание здоровья молодого поколения и его материального достатка, отметил Андрей Исаев.

Председатель организации, эксперт ОНФ Татьяна Буцкая рассказала, что проблема касалась всех регионов – родители направляли обращения в «Совет матерей» с просьбой исправить ситуацию.

«Некоторые родители указывали, что с удивлением обнаруживали после больничного по уходу за ребенком размер полученной выплаты. И на встречах с нами многие задавали вопрос, почему так выстроена система. В конце концов, им же в аптеке не продают лекарство по 60% от его стоимости. В связи с этим «Совет матерей России» обратился к депутатам фракции с предложением разработать соответствующий закон, который устранил бы эту несправедливость, и в итоге документ был оперативно принят», – указала Татьяна Буцкая.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Олег Иванинский отметил, что партия планомерно продолжает работу по улучшению социально-экономической обстановки в стране.

«Ранее по инициативе депутатов «Единой России» был введён законопроект, обеспечивающий материнским капиталом не только семьи, в которых родился второй или третий ребенок, но и первенец, что логично встраивается в систему по повышению материального благополучия каждой семьи. Самое главное, что родители перестанут беспокоиться о финансовой составляющей на время вынужденного больничного и смогут уделить все свои силы и время здоровью ребёнку, что в конечном счете положительно скажется на здоровье нации», – отметил Олег Иванинский.

Напомним, президент России Владимир Путин 22 апреля в ходе оглашения послания Федеральному собранию сделал акцент на социальный сфере, предложив ряд мер помощи семьям с детьми. Глава государства поддержал инициативу «Единой России» о получении родителем 100% размера больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет вне зависимости от трудового стажа.