В Новосибирской области сохраняется спрос на ипотеку

В первом полугодии 2021 года банки отмечают всплеск активности заемщиков, в частности, по направлению ипотечного кредитования с господдержкой. Вместе с тем, заметно активизировались мошенники, маскирующиеся под бренды известных банков. Об этом и других современных реалиях банковской сферы в ходе пресс-конференции рассказал управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.

В первом полугодии 2021 года банки констатируют рост спроса на продукты и услуги по сравнению с прошлым, пандемийным, годом. Флагманом среди банковских продуктов традиционно стала ипотека.

«Новосибирская область стабильно входит в тройку лидеров по объемам выдачи ипотеки по нашей сети. Первые позиции – у Московского региона и Санкт-Петербурга с Ленобластью. За полгода новосибирцы получили более 7,7 тыс. жилищных кредитов на сумму около 20 млрд рублей, это на 40% больше, чем за первую половину 2020 года. На ипотеку приходится более половины всего объема продаж розничных кредитных продуктов. С начала года ипотечный портфель банка в регионе увеличился на 10%», — рассказал управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.

В течение всего полугодия сохранялся интерес сибиряков к программам льготного кредитования. В среднем, по данным аналитиков ВТБ, жители региона берут ипотечный кредит с господдержкой на сумму 2,6 млн рублей с первоначальным взносом 30%. За время действия программы этим видом ипотеки в банке ВТБ воспользовались 4,5 тыс. семей в Новосибирской области.

Стоит отметить, что с 1 июля в России произошли изменения в программах ипотеки с господдержкой. Так, по программе, запущенной в прошлом году, максимальная сумма кредита уменьшилась до 3 млн рублей, максимальная ставка согласно постановлению правительства — 7% годовых. При этом была расширена программа льготной Семейной ипотеки – теперь воспользоваться ею и приобрести жилье в новостройке могут семьи, в которых родился ребенок, начиная с 1 января 2018 года. Максимальная сумма и ставка по кредиту остались прежними: для Новосибирской области – 6 млн рублей, установленная правительством ставка – до 6% годовых. ВТБ снизил для своих клиентов ставки по обеим программам, в среднем, на 1 процент.

«Для нас важно сделать ипотеку доступной для населения, поэтому банк планирует и в дальнейшем обеспечивать клиентам ставки ниже установленных правительством. Расширение условий семейной ипотеки значительно увеличивает потенциальное число участников программы, а также дает возможность улучшить жилищные условия уже при рождении первенца. Мы получаем немало заявок от семей, которые хотят рефинансировать у нас свои действующие кредиты – и тем самым снизить нагрузку на семейный бюджет. По данной программе это возможно, если ранее взятый кредит теперь попадает под ее условия», — говорит Сергей Никулин.

Сергей Никулин отметил и высокий спрос на инвестиционные инструменты банка и накопительные счета. Новосибирцы выбирают инвестиционные предложения, учитывая их доступность и возможность управлять инвестициями одним кликом в смартфоне. Вместе с тем, на фоне роста ключевой ставки Банка России и повышения доходности по классическим депозитам их привлекательность будет расти.

В зоне особого внимания банка — цифровая безопасность. По статистике ВТБ, за полгода банку удалось защитить 45 тыс. клиентов, предотвратив их финансовые потери на общую сумму 7,5 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Кроме того, банк выявил и заблокировал 5,5 тысяч фишинговых ресурсов, маскирующихся под бренд ВТБ.

Учитывая подобную активность, специалисты банка работают над дальнейшим совершенствованием алгоритмов моментального распознавания и пресечения мошеннических операций. До конца года ВТБ планирует запустить новые инструменты защиты для борьбы с мошенниками.