Одним из самых заметных событий финансового рынка за последние годы можно считать слияние банков ВТБ и «Открытие». В ходе интеграции более 3 млн клиентов «Открытия» перейдут на обслуживание в ВТБ. Как это отразится на вкладчиках, владельцах банковских карт и пользователях других банковских продуктов, рассказал единый бизнес-лидер банков ВТБ и Открытие в Новосибирской области Сергей Никулин.

На пресс-конференции 13 марта Сергей Никулин ответил на вопросы журналистов по поводу слияния двух банков под брендом ВТБ и новой стратегии развития финансовой организации.

«С начала года мы приступили к активной фазе объединения. Клиенты среднего и малого бизнеса фактически уже мигрировали на платформу ВТБ. В апреле предложения по переходу получат владельцы дебетовых карт, ипотечных кредитов и пользователи других розничных продуктов «Открытия». Завершить весь этот процесс планируем до конца года», ─ объяснил Сергей Никулин. По его словам, процесс интеграции не отразится на пользователях банковских продуктов и услуг. «Все условия по действующим кредитным продуктам, включая процентную ставку, для клиентов «Открытия» не изменятся», — подчеркнул банкир.

По его словам, продолжат свое действие и карты «Открытия». При этом их держатели могут получать новые предложения от ВТБ. В основном объеме такой «бесшовный переход» должен быть завершен в 2024 году.

Уже сегодня офисы банка «Открытие» обслуживают посетителей как клиентов ВТБ. Полный ребрендинг офисов запланирован во второй половине этого года. Все сотрудники присоединенного банка сохранят свои рабочие места, пообещал Сергей Никулин.

Напомним, что банк ВТБ формирует новую стратегию развития. Как ранее писал «Континент Сибирь», она предполагает масштабирование и трансформацию розничного бизнеса. В частности, будет расширена сеть небольших офисов, которые откроют в населенных пунктах с численностью жителей от 50 тыс. человек. В масштабировании будут задействована партнерская сеть и службы курьерской доставки банковского продукта. Еще одно направление стратегии — это активное участие банка в структурной трансформации экономики. Также в стратегию банка включено совершенствование технологической платформы и повышение удобства пользования цифровыми сервисами, включая развитие технологии цифрового советника, смарт-контрактов, биометрических систем безопасности, использование цифрового рубля и цифровых финансовых активов.