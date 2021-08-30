Мэрия Новосибирска анонсировала проведение 5 октября публичных торгов по продаже здания недостроенного дилерского центра JCB на первой линии улицы Станционной.

Объект был изъят мэрией у индивидуального предпринимателя Виктора Штыхно по решению арбитражного суда Новосибирской области от 21 декабря 2020 года. Из материалов дела следует, что между мэрией города Новосибирска и ООО «НовосибирскМАЗсервис» (в настоящее время проходит процедуру банкротства) был заключен договор аренды земельного участка от 1 февраля 2017 года сроком действия по 31 января 2020 года. 18 марта 2019 года «НовосибирскМАЗсервис» заключил соглашение с Виктором Штыхно о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка. Его общая площадь составляет 5197 кв. м. В связи с тем, что строительство рассматриваемого объекта недвижимости не было завершено, а срок договора аренды земельного участка истек, мэрия обратилась в суд, который принял решение изъять объект.

Напомним, что Виктор Штыхно ранее владел компанией «Триал-Авто». Эта организация строила дилерский центр для строительной техники JCB на первой линии улицы Станционной, рядом с сервисной станцией. Был возведен фундамент салона, каркас, частично сделано остекление и монтаж стеновых панелей, а также подведены коммуникации. Однако в итоге в тендере за дилерство JCB по решению дистрибьютора победила другая компания, поэтому проект был заморожен. В документах мэрии степень готовности объекта незавершенного строительства оценивается в 40%. Участники рынка оценивают сроки возможного завершения работ в 3 месяца.

Начальная цена объекта незавершенного строительства составляет 39 340 000 рублей. Торги пройдут 5 октября.

Действующими официальными дилерами JCB в Новосибирске, согласно сайту дистрибьютора, являются компании «Стройкомплект» и «ЭкоНива».

Оставляйте заявку на вступление в нашу специализированную Whatsapp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой отрасли.