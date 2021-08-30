Пять человек пострадали от устроенного новосибирцем обстрела из окна

Нетрезвый житель Новосибирска обстрелял из окна придомовую территорию из охотничьего ружья. От действий 59-летнего мужчины пострадали пять человек, двое из них госпитализированы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ) в отношении 59-летнего жителя Новосибирска, устроившего стрельбу по придомовой территории из окна квартиры в доме по улице Лебедевского в Заельцовском районе с помощью охотничьего ружья, в результате чего пострадали пять человек. Инцидент произошёл 29 августа около 17 часов.

Как сообщили в СУ СКР по региону, двое из пострадавших – мужчина и женщина – доставлены в медучреждение. Мужчина задержан.

«В ближайшее время судом будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения по стражу. Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы события преступления, произведен осмотр оружия с участием специалиста-баллиста, изъяты документы, подтверждающие законность хранения оружия, устанавливаются причины и условия произошедшего», — сообщили в следственном комитете.

Как отметили в ГУ МВД по Новосибирской области, виновник происшествия добровольно открыл дверь правоохранителям и сдался.

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