Суд отправил на лечение красноярца, бросившего «коктейль Молотова» в отдел полиции

Красноярский суд назначил принудительное лечение мужчине за поджог отдела полиции в Манском районе края, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Манский районный суд рассмотрел уголовное дело по части 3 ст. 30 части 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) в отношении местного жителя.

Судом установлено, что 5 декабря прошлого года мужчина бросил в окно отдела полиции «Уярский» бутылку с зажигательной смесью от чего произошло возгорание на втором этаже здания. Уточняется, что у злоумышленника было обнаружено психическое расстройство.

«С учетом заключения психиатров и позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине принудительные меры медицинского характера», — сказано в сообщении. Постановление не вступило в законную силу.

По данным ТАСС, мужчина ранее был судим. За несколько месяцев до поджога его задерживали сотрудники полиции за то, что он банками тушенки разбил витрины главного входа администрации района.

Напомним, в мае в отношении жителя Мошковского района Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту поджога, в результате которого около 100 дачных домов было уничтожено огнем. Общий ущерб составил 31 млн 628 тысяч рублей.