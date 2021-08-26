Промсвязьбанк и Росвоенипотека запускают цифровую военную ипотеку

Промсвязьбанк (ПСБ) и ФГКУ «Росвоенипотека» подписали соглашение о взаимодействии в области развития цифровой ипотеки в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021». Первые цифровые сделки в тестовом режиме будут запущены уже в ближайшее время.

Как сообщили в пресс-службе ПСБ, подписи под документом поставили руководитель блока розницы и малого и среднего бизнеса ПСБ Константин Басманов и руководитель Росвоенипотеки Константин Ярославцев.

Соглашение предусматривает запуск полноценного электронного документооборота при предоставлении целевых жилищных займов и ипотечных кредитов военнослужащим-участникам накопительно-ипотечной системы.

Цифровой формат позволяет всем участникам сделки — банку, заёмщику, Росвоенипотеке и продавцу недвижимости – подписывать документы онлайн, используя усиленную квалифицированную электронную подпись. Первые цифровые сделки в тестовом режиме состоятся в ближайшее время, после чего цифровой формат будет распространён на все ипотечные сделки с участием ПСБ и Росвоенипотеки.

Обмен документами между сторонами проводится дистанционно через защищённые каналы связи. Использование криптографической защиты и верификации позволяет осуществить весь цикл ипотечной сделки онлайн, без необходимости личного присутствия клиента в банке, ускоряет процесс оформления документов, а также даёт возможность дистанционно провести государственную регистрацию в Росреестре, что максимально комфортно для покупателей жилья и застройщиков. Документы из Росреестра также поступают в электронном виде каждому из участников сделки.

«Как лидер военной ипотеки ПСБ внедряет на этом рынке технологичные форматы, предоставляя качественно новые сервисы для клиентов и партнёров-застройщиков. Повышение доступности ипотеки и необходимость обеспечения жильём военнослужащих требует объединения усилий со стороны всех участников накопительно-ипотечной системы. Росвоенипотека — наш стратегический партнёр, в рамках соглашения мы создаём удобный и простой цифровой сервис, которым уже скоро смогут воспользоваться тысячи военных, проходящих службу в том числе на удалённых территориях, где ограничен доступ к городской и финансовой инфраструктуре. Благодаря запуску цифровой ипотеки, получить кредит на квартиру будет так же удобно и быстро, как оплатить коммунальные услуги или мобильную связь», — отметил руководитель блока розницы и малого и среднего бизнеса ПСБ Константин Басманов.

«Сегодня мы сделали важный шаг к цифровой трансформации ипотечного кредитования военнослужащих. Ежегодно заключается более 15 тысяч договоров целевого жилищного займа на приобретение жилья, плюс каждый квартал порядка четырёх тысяч договоров подписывается по рефинансированию ранее взятых ипотечных кредитов. Объём бумажной документации, которую обрабатывает ФГКУ Росвоенипотека и банки со всей страны, огромен. Я уверен, что подписание соглашения об использовании усиленной электронной подписи при оформлении договоров целевого жилищного займа и ипотечных кредитов между ФГКУ Росвоенипотека и банком ПСБ, а также внедрение электронного документооборота позволит удалённо, а значит, более оперативно и удобно реализовывать военнослужащим своё право на жилищное обеспечение. Это станет ещё одним плюсом накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих», — подчеркнул руководитель Росвоенипотеки Константин Ярославцев.

Напомним, в рамках форума «Армия-2021» ПСБ также подписал соглашение с Фондом развития промышленности о запуске совместного продукта для комплексного финансирования инвестиционных проектов.