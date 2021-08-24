На Речном вокзале в Новосибирске начали сносить торговый павильон

На Речном вокзале в Октябрьском районе Новосибирска начали сносить торговый павильон, сообщает пресс-центр мэрии. Он незаконно находился на земельном участке в течение четырех лет.

Рабочие начала снос объекта на Большевистской,12 в Новосибирске. По договору аренды, 150 кв. метров земли были предоставлены ООО «Верс» в 2014 году, однако в 2017 году договор о размещении нестационарного объекта утратил силу. По истечении срока муниципалитет обратился к компании с требованием о добровольном демонтаже магазина, площадь которого к тому моменту составила порядка 390 кв.м., однако собственник решил это не делать. Мэрия обратилась в суд.

В июле 2019 года Арбитражный суд Новосибирской области постановил снести нежилое здание. В течение месяца ООО «Верс» должен был демонтировать объект, но вместо этого собственник начал судиться с мэрией и оспаривать свое право оставить точку на прежнем месте.

«В целях уклонения от исполнения решения суда, затягивания исполнительного производства компания неоднократно обращалась с необоснованными заявлениями в суд. 19.07.2021 Арбитражным судом Новосибирской области было отказано в удовлетворении заявления об отсрочке исполнения решения суда», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

В начале 2021 года в соответствии с поручениями мэра администрация Октябрьского района взяла снос торгового павильона на особый контроль.

«В июле силами администрации района было выставлено ограждение по периметру объекта, все арендаторы были оповещены о том, что им необходимо съехать. Вместе с представителями коммунальных служб отключили здание от систем жизнеобеспечения, уже была договоренность с подрядной организацией о демонтаже — учитывая то, что собственник в добровольном порядке не выполнял решения, была привлечена организация для демонтажа. Когда рабочие вышли на объект, появились собственники и приняли решение о разборе его своими силами», — сказал глава администрации Александр Колмаков.

По данным 2Гис, в здании находились кафе быстрого питания, магазин цветов и другие. По словам Колмакова, работы должны завершиться до начала сентября. После демонтажа здания территорию планируется благоустроить. Кроме объекта на Большевитской,12, в городе до конца текущего года хотят снести нестационарные точки на улицах Бориса Богаткова, 207, Воинская, 110, Бориса Богаткова, 192/2, Выборная 87/3, к.4, Выборная, 122/2а, Выборная, 201, Ключ-Камышенское Плато, 5, к.3.