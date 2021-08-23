Экс-заместителю министра транспорта Новосибирской области продлили арест по «делу ТУАД»

Октябрьский районный суд Новосибирска по ходатайству следствия на два месяца продлил срок содержания под стражей бывшего заместителя министра транспорта региона Сергея Ставицкого, которому инкриминируют растрату в особо крупном размере.

Как сообщили в понедельник в Октябрьском районном суде Новосибирска, адвокаты Сергея Ставицкого ходатайствовали о том, чтобы их подзащитного отпустили под домашний арест, однако в этой просьбе было отказано. Вместе с тем, суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста обвиняемому на два месяца, до 25 октября текущего года. Всего в итоге Сергей Ставицкий будет находиться под стражей более семи месяцев.

По данным суда, бывшему заместителю министра транспорта Новосибирской области вменяют нарушение предусмотренного части третьей ст. 33 и части четвертой ст. 160 УК РФ (организация совершения преступления и руководство его исполнением — растратой, совершенной с использованием своего служебного положения в особо крупном размере). Уголовное преследование Ставицкого связано с «делом ТУАД».

Напомним, в конце 2020 года был задержан глава Территориальном управлении автодорог Новосибирской области (ТУАД) Михаил Чуманов, которому, по версии следствия, представитель коммерческой организации передал через посредников 100 тыс. и 5 млн руб. за покровительство. Как следует из документального фильма, вышедшего в середине мая на телеканале «Россия 24», речь идёт о главе подрядчика по восстановлению автодорог Сокур-Мошково и Венгерово-Минино Самире Асадуллаеве.

В марте 2021 года было возбуждено уголовное дело в отношении экс-заместителя главы областного минтранса Сергея Ставицкого, который, как предполагается, передавал деньги и оказывал прочие услуги главе ТУАД с марта по октябрь 2019 года. Ранее Ставицкому было предъявлено обвинение по части шестой ст. 290 УК РФ (получение через посредника взятки в виде денег и незаконного оказания ему услуг имущественного характера в особо крупном размере). По информации суда, общий ущерб от преступлений, Ставицкого, нанесенный ТУАД, составил более полутора миллионов рублей.