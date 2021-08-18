18 августа 2021 года завершились общественные слушания, поставившие точку в споре о судьбе работ фестиваля «Графит науки» этого года.

«Графит науки» — фестиваль стрит-арта, посвящённый последним научным открытиям, сделанным в новосибирском Академгородке и мире. Как уверяют организаторы, он является первым подобным фестивалем с научной тематикой в мире. Мероприятие проходит в два этапа: сначала открытым голосованием (в онлайн и оффлайн-форматах) из эскизов разных авторов выбирают те, что затем переносятся на стены различных объектов (обычно – ЦТП, расположенные на дворовых территориях).

Фестиваль несколько лет радовал своими работами жителей Академгородка, но в этом году неожиданно вылился в скандал. Как рассказали журналисту «Континент Сибирь» его организаторы, все началось с жалобы одной из жительниц дома, во дворе которого появилась очередная работа фестиваля. По их словам, изначально автор жалобы была не против фестиваля и даже приняла участие в голосовании. Но затем ее позиция изменилась.

«Она сказала, что мы ее обманули, что работа получилась намного больших размеров и гораздо ярче, чем она ожидала и теперь вызывает у нее негативную реакцию, когда она видит ее в окно. Возможно, она просто не учла, что эскиз на бумаге не был точной копией будущего стрит-арта и не так представляла результаты его масштабирования на стену», — рассказала один из организаторов фестиваля Ольга Таирова.

Как бы то ни было, в администрацию Советского района поступила жалоба. А дальше против организаторов сыграли формальные обстоятельства: до того, как нарисовать стрит-арт, они успели получить согласования у инспекции по охране памятников Новосибирской области и собственника зданий, но не в мэрии Новосибирска. По их словам, помешала летняя пора отпусков и художники понадеялись согласовать работы «по факту», как уже делалось ранее. Но именно в виду отсутствия этого согласования Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии пришлось вынести вопрос на общественное обсуждение.

«Многие жители Новосибирска выступили за сохранение объектов фестиваля. «Это замечательная обратная связь и мы благодарны всем, кто обратился к общественному совету при департаменте с просьбой сохранить объекты фестиваля. Но в мэрии нам объяснили, что при принятии решения будут смотреть не на количество таких писем, а на аргументацию их авторов», — отметила Ольга Таирова накануне голосования.

Всего за сохранение работ фестиваля горожане отправили около 400 письменных обращений (многие подписаны несколькими людьми), а против – только одно. 18 августа 2021 года общественные слушания завершились и судя по результатам, аргументация защитников научного стрит-арта была намного убедительнее. В этот же день художественный совет при мэрии большинством голосов согласовал работы фестиваля.