Свыше миллиарда вложат в здание Новосибирского областного суда

В Новосибирске объявили конкурс на реконструкцию незавершенного здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда. Начальная цена — более 1,2 млрд рублей.

Объявление о проведении закрытого конкурса появилось на сайте госзакупок 16 августа, заказчик — Новосибирский областной суд. В документации не раскрываются детали контракта. Для предоставления конкурсной документации участник должен иметь документы, «подтверждающие соответствие требованиям Федерального законодательства для выполнения обязательств по контракту и наличие доступа к сведениям, составляющим государственную тайну».

Окончание подачи заявок намечено на 16 сентября, дата подведения итогов не уточняется. Проектно-изыскательные работы по объекту начались в 2015 году. В техническом задании контракта 2015 года указано, что здание находится в Новосибирске на улице Кирова, 3/3. Отметим, по соседству с ним расположено Законодательное собрание Новосибирской области.

«Здание состоит из 2-х разно-этажных блоков: Блок «А» — 7-ми этажный с габаритами в осях 24х28,2 м., высота этажей 3,6 м. Блок «Б» — 5-ти этажный, прямоугольный в плане с размерами в осях 77,7х24,8 м., высота этажей 3,6 м.», — указано в документах.

Планировалось, что в 2015 году подрядчик выполнит работы эскизного проекта, проектной и рабочей документации, а в 2016-2018 году начнется строительство объекта. В административном здании Новосибирского областного суда должны были вместиться 93 судей, 77 помощников судей, 170 специалистов, 19 человек — персонала хоз. обслуживания, 60 сотрудников других ведомств. Здание рассчитано на 450 посещений в день — это средний показатель.

В аукционе победило ООО «Жилкоммунпроект», предложив 13, 6 млн рублей за выполнение работ, однако позже с ним расторгли государственный контракт. Невзирая на то, что подрядчик неоднократно продлевал срок выполнения работ, проект объекта получил отрицательное заключение госэкспретизы. В 2018 году Новосибирский областной суд вновь объявил о проведении аукциона на разработку проектно-сметной документации и проведение изыскательских работ по объекту, однако, на этот раз, он проводился в закрытой форме.

Напомним, в Новосибирске проводится конкурс на поиск подрядчика для выполнения ремонта купола Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ). Начальная, она же максимальная стоимость работ — более 1,1 млрд рублей.