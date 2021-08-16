С 12 по 14 августа новосибирцы могли посетить музей на колесах, посвященный истории Великой отечественной войны. В течение трёх дней поезд-музей находился на железнодорожном вокзале «Новосибирск-Главный».

Новосибирск – 74-я остановка по маршруту поезда-музея, 61-й город и 39-й регион. Экспозиция, размещенная в вагонах поезда, была представлена иммерсивной инсталляцией и содержит многофигурные композиции в скульптуре. В каждом вагоне поезда-музея содержалась уникальная история о событиях военных лет, исторические факты и воспоминания людей.

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