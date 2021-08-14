Академик Российской академии наук Анатолий Коновалов умер 13 августа. Ему было 85 лет.

Как говорится в сообщении на сайте Института вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН, Анатолий Коновалов скончался после продолжительной болезни.

«Анатолий Коновалов – ученый с мировым именем, выдающийся специалист в области математического моделирования и вычислительной математики. Основными направлениями его научных исследований являлись разработка и обоснование математических моделей задач механики сплошной среды и экономичных методов их численной реализации. Он является автором и соавтором более 100 научных работ», — говорится в сообщении института.

Также отмечается, что за работы в области математики и механики Анатолию Коновалову были присуждены — Государственная премия СССР и премия Правительства РФ в области образования. Он был награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Коллектив ИВМиМГ СО РАН выражает глубокие соболезнования семье Анатолия Коновалова и скорбит вместе с ней.

Напомним, в начале августа в Новосибирске от COVID-19 умерла заслуженный учитель России Татьяна Пирогова.