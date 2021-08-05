Заслуженный учитель России умерла от COVID-19 в Новосибирске

В Новосибирске от коронавируса скончалась учительница «Второй Новосибирской гимназии» Татьяна Пирогова. Об этом в соцсетях сообщили ее коллеги.

Как говорится в сообщении группы «Второй Новосибирской гимназии» в «ВКонтакте», 4 августа 2021 года на 69-м году жизни после продолжительной борьбы с коронавирусной инфекцией скончалась учитель русского языка и литературы Второй Новосибирской гимназии, заслуженный учитель РФ Татьяна Пирогова.

«45 лет отдала Татьяна Сергеевна служению профессии. Она сама была невероятно светлым, полным жизненной энергии человеком. Во Второй гимназии Татьяна Пирогова проработала 33 года. Коллеги и руководство гимназии скорбят о преждевременной кончине Татьяны Сергеевны и выражают глубокое соболезнование родным. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении гимназии.

Сегодня, 5 августа в кабинете, где работала Татьяна Пирогова, учеников, выпускников и коллег приглашают на встречу, чтобы вспомнить педагога и почтить память учителя.

Ранее в Новосибирске от коронавируса умер ведущий «Авторадио» и видеоблогер Павел Левин. Также после продолжительной болезни скончался глава Управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю Валерий Захаров.