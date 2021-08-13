Губернатор Новосибирской области предложил добавить в состав музея «Поезд Победы» вагон о подвиге тыла

Поезд-музей, внутри которого размещена экспозиция о Великой Отечественной войне, науке и подвиге народа в военные годы, стоит на первом пути железнодорожной станции «Новосибирск-Главный» уже второй день. В одной из групп выставку 13 августа посетили губернатор Новосибирской области Андрей Травников, министр науки и инновационной политики региона Алексей Васильев и Герой Российской Федерации Валерий Поташов.

В каждом вагоне музея – уникальная история, в которой переплетены исторические факты и судьбы, воспоминания людей. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поблагодарил авторов проекта: им удалось добиться эмоционального воздействия на посетителей, обеспечить полное погружение в историю того тяжелого времени за счёт интерактива, света и звуков.

«Для наших дедов и прадедов война была настоящей, и сегодня мы стоим на защите истории нашей Родины. Поэтому все проекты, направленные на передачу исторической памяти молодому поколению, заслуживают поддержки. Спасибо организаторам, считаю, что все у них получилось», – заявил губернатор.

Андрей Травников по итогам осмотра экспозиции обратился к организаторам, авторам «Поезда Победы» с предложением добавить в «музейный» состав ещё один вагон, посвящённый подвигу тружеников тыла. Жителям Новосибирской области история тыла особенно близка: в годы Великой Отечественной войны Новосибирск стал одним из важнейших тыловых центров страны, а его жители проявили трудовой героизм и внесли существенный вклад в разгром фашизма.

Слова благодарности авторам проекта высказал и Герой Российской Федерации, Заслуженный лётчик-испытатель РФ Валерий Поташов. Он отметил, что подобные инициативы важны и нужны для передачи исторической памяти подрастающему поколению.

Поезд-музей работает до 14 августа, попасть на экскурсию можно только при наличии бесплатного электронного билета, который можно получить на сайте «Поезда Победы».

Стоит отметить, что от новосибирцев уже сформировался запрос на возвращение передвижной экспозиции в регион. Губернатор подчеркнул, что будет обращаться к организаторам проекта с просьбой сделать ещё одну остановку в Новосибирской области на обратном пути. На этот раз – в Татарске.

Акция проходит в рамках Года науки и технологий, в числе ее организаторов – Министерство науки и высшего образования РФ, общественные организации, волонтерский корпус. На территории региона акция проходит при поддержке правительства Новосибирской области.