С 12 по 14 августа новосибирцы смогут посетить музей на колесах, посвященный истории Великой отечественной войны. В течение трёх дней поезд-музей будет находиться на железнодорожном вокзале «Новосибирск-Главный».

Новосибирск – 74-я остановка по маршруту поезда-музея, 61-й город и 39-й регион. Экспозиция, размещенная в вагонах поезда, представлена иммерсивной инсталляцией и содержит многофигурные композиции в скульптуре. В каждом вагоне поезда-музея содержится уникальная история о событиях военных лет, исторические факты и воспоминания людей.

Так, первый вагон поезда посвящен мирному времени, в нём отражены последние мгновения жизни перед войной. Во втором вагоне – солдаты, что отправляются на фронт. Следующие вагоны посвящены ключевым битвам и концлагерям. Пятый вагон – санитарный: здесь посетители музея становятся свидетелями спасения жизней. В ходе экскурсии посетители музея также оказываются в банном комплексе и штабной зоне. А последний, седьмой вагон, повествует о возвращении солдатов с фронта.

Важно отметить, что такая экскурсия будет комфортной как взрослых, так и для детей: экспонаты можно рассмотреть близко, разрешена фото и видеосъемка, а перед посещением вагонов каждому посетителю выдается аудиогид, и гость музея становится слушателем рассказа, что ведется от имени машинистки поезда. Поезд-музей оборудован 50 видеопроекторами, 18 видеостенами и 12 тач-столами.

Посещение экспозиции осуществляется небольшими группами с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Попасть на экскурсию можно только при наличии бесплатного электронного билета, который можно получить на сайте «Поезда Победы». Регистрация предоставляет возможность просмотра экспозиции одному взрослому и двум его детям в возрасте от 6 лет.

Для посетителей поезда, ожидающих экскурсию, в здании железнодорожного вокзала работает научно-познавательная площадка Информационного центра по атомной энергии Новосибирска. Здесь с помощью «Детектора знаний» можно проверить свою осведомленность о научных открытиях и разработках советских ученых, сделанных в годы Великой Отечественной войны, узнать новые факты об атомных технологиях в игре «Тайны атома», восстановить хронологическую цепочку научных открытий в «Хронографе», вспомнить названия физических величин с помощью огромной тематической дженги и сделать селфи с одним из основателей атомной отрасли Игорем Курчатовым.

Акция проходит в рамках Года науки и технологий, в числе ее организаторов – Министерство науки и высшего образования РФ, общественные организации, волонтерский корпус. На территории региона акция проходит при поддержке правительства Новосибирской области.