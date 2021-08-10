Минздрав прокомментировал выписку пациента в тяжелом состоянии из больницы Новосибирска

В минздраве Новосибирской области прокомментировали выписку пожилого пациента в тяжёлом состоянии из больницы.

Министерство здравоохранения региона отреагировало на публикации СМИ, в которых сообщалось о выписке пенсионера из ковидного госпиталя Новосибирска. По словам родственника больного, последний был в тяжелом состоянии: на теле были обнаружены пролежни, желудок ничего не принимал, кроме воды. Мужчине потребовался реанимобиль, стоимость поездки в котором составила 2,6 тыс. рублей.

Министерство здравоохранения региона запросило пояснения у стационаров, где проходил лечение мужчина, и поликлиники, где он наблюдается. Согласно данным, 76-летнего мужчину выписали с отрицательным результатом ПЦР-теста из инфекционного госпиталя 2 августа. Пациент проходил лечение в городской клинической больнице №11 в Новосибирске, после его долечивали в Обской центральной городской больнице.

До заражения коронавирусом в 2020 году у сибиряка было диагностировано тяжелое онкологическое заболевание. Сразу после выписки 2 августа пациент посетил терапевт поликлиники №22, где ему предложили госпитализацию.

«При врачебном осмотре были обнаружены незначительные единичные пролежни. Тяжесть состояния пациента обусловлена основным онкологическим заболеванием. Родственники пожилого пациента отказались от госпитализации, мотивируя это тем, что будут осуществлять уход самостоятельно с привлечением соцзащиты», — сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области со ссылкой на региональный минздрав.

Уточняется, что сегодня, 10 августа, к больному приходили терапевт и хирург городской клинической поликлиники № 22, однако дверь в квартиру, где проживает пациент, никто не открыл.

«Завтра, 11 августа 2021 года, этого пациента осмотрит бригада врачей в присутствии родственников, по результатам осмотра будет принято решение о его госпитализации либо коррекции лечения на дому. В случае, если дверь в квартиру никто не откроет, будут привлечены правоохранительные органы», — отмечается в сообщении.

Напомним, в июне 26-летний мужчина погиб после лечения от коронавируса в двух новосибирских больницах.