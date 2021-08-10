«Живой труп»: истощённого пациента выписали из больницы в Новосибирской области после лечения от коронавируса

Член новосибирского штаба общественной организации «Общероссийский народный фронт» Сергей Аверьяскин забрал из «ковидного» госпиталя с городе Обь пожилого тестя, куда его отправили на долечивание из другой больницы без ведома родственников. Несмотря на заверения врачей в выздоровлении пациента, на момент выписки тот находился в тяжёлом состоянии.

Как рассказал общественник «Континенту Сибирь», его 76-летнего родственника увезли с коронавирусом в новосибирскую городскую больницу №11 в июле. Несмотря на то, что близкие выдали мужчине мобильный телефон с зарядным устройством, о своём состоянии он не сообщал, а на поступавшие звонки не отвечал. При этом семью пациента врачи ежедневно уверяли в том, что тот идёт на поправку.

Через десять дней родственникам мужчины сообщили, что его можно забирать из медучреждения. Но не из городской больницы, а из инфекционного госпиталя в городе Обь, куда, по заверениям медиков, он был направлен на реабилитацию. Там приехавшему за тестем Сергею Аверьяскину сообщили: своим ходом и даже на заднем сидении автомобиля — то есть в вертикальном положении — пациент не доберётся, и тут же предложили заказать реанимобиль за 2600 рублей. Когда пенсионера привезли домой, стало понятно, что к выписке он попросту не готов.

«Когда его привезли домой, стало понятно, почему нам не давали его перевозить самим. Весь в пролежнях, желудок не принимает ничего, кроме воды – живой труп! Врач, который пришёл из поликлиники, пришёл в ужас, сказал, что в таком состоянии не выписывают. Но вы бы видели его (тестя) лицо, когда мы сказали про больницу. Он впал в панику, стал беззвучно кричать. Сейчас с ним находятся сиделки», — рассказал Сергей Аверьяскин «Континенту Сибирь».

Позже в больнице города Обь общественнику сообщили: из медучреждения в Новосибирске пациента привезли уже в тяжёлом состоянии. При этом речь шла вовсе не о реабилитации, а о долечивании.

«Мы вообще сначала подумали, что его повезли в реабилитационный центр, потому что, со слов врачей, он чувствовал себя хорошо, лежал в общей палате. Каково же было наше удивление, когда это оказался обычный «ковидный» госпиталь. Непонятно, почему его не передали нам, а повезли в ещё одну больницу», — вспоминает член новосибирского ОНФ.

По словам Сергея Аверьяскина, родственники больного планируют обращаться в областную прокуратуру.

Напомним, в июне 26-летний мужчина погиб после лечения от коронавируса в двух новосибирских больницах.