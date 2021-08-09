36 кандидатов сняли с выборов в горсовет Бердска

Из 221 кандидата в предвыборной гонке продолжают участвовать 185 человек. Бердский ТИК завершил регистрацию претендентов в городской совет.

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Бердска 6 августа завершила регистрацию кандидатов в депутаты совета депутатов 5-го созыва. Избирком официально зарегистрировал 185 кандидатов, отметила председатель бердской ТИК Наталья Фокина.

Изначально были выдвинуты 221 человека — 87 самовыдвиженцев и 134 кандидата от политических партий. От «Единой России» в выборах в горсовет Бердска участвуют 27 кандидатов, ЛДПР выдвинула 26 представителей партии. От КПРФ на выборы пошли 20 человек, от «Справедливой России» — 25 кандидатов. «Партия пенсионеров» и «Зеленых» выдвинули по пять человек, 11 претендентов зарегистрированы от партии «Родина», 15 — «Новые люди».

«Отказано в регистрации 28 кандидатам. Из них 24 самовыдвиженца. Сняли свои кандидатуры 8 человек, из них 6 самовыдвиженцев», — уточняет пресс-служба администрации Бердска.

Отметим, избирком снял с выборов 12 кандидатов коалиции «Бердск 2021».

«Итого из 17 кандидатов коалиции «Бердск 2021» зарегистрированными оказались только 5. По всем остальным пришло письмо из минюста», — отмечается в телеграм-канале коалиции «Новосибирск 2020».

Среди зарегистрированных кандидатов 48 женщин и 137 мужчин. Из 185 человек 67 человек имеют высшее образование, 14 — среднее.

Выборы в городской совет Бердска пройдут по 27 одномандатным округам. Они будут проходить с 17 по 19 сентября.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что избирком снял с выборов в горсовет Бердска кандидатов коалиции «Бердск 2021». Среди них — руководитель движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев.