Мэрия Новосибирска нашла инвестора для восстановления велодорожек в Академгородке

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 29 июля провел встречу с представителями компании Whoosh, занимающейся арендой электросамокатов в городе. На встрече предприниматели предложили помощь в реконструкции велодорожек в Академгородке и обсудили взаимодействие в вопросе развития кикшеринга в городе.

В своем вступительном слове мэр напомнил, что муниципалитетом давно рассматривается вопрос о том, чтобы на территории университета, и в целом верхней зоны Академгородка ограничить движение автотранспорта и поискать варианты по обустройству инфраструктуры для экологически чистого электротранспорта.

«В верхней зоне, с самого начала зарождения Академгородка закладывалась инфраструктура для велодорожек. Там не только прогулочные, пешеходные зоны, но и велодорожки были. Правда, со временем, внимание к этой инфраструктуре ослабло, и сейчас имеющиеся велодорожки находятся не в самом лучшем виде. И одним из пунктов реализации этого проекта как раз является восстановление этих велодорожек, пешеходных и прогулочных зон с тем, чтобы реализовать экологические преимущества Академгородка – его расположение в природной зоне. В связи с этим, я давал поручение своему заместителю Анне Терешковой, которая возглавляет департамент культуры, спорта и молодежной политики, отвечающий как раз за зеленые зоны. И хорошо, что на сегодня у нас есть варианты для реализации, решения этих задач, в том числе и возможность привлечения частного инвестора», — подчеркнул Анатолий Локоть.

Он добавил, что тема развития микромобильного транспорта в городе интересна всем – как горожанам, так муниципалитету. Поэтому департаментом инвестиций и потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии недавно были заключены соглашения об условиях работы с двумя кикшеринговыми компаниями в городе — это касается ограничения скорости до 20 км/ч и запрета на движение в парках и скверах, то есть тех пунктов, которые упорядочивают ситуацию. Мэр также отметил, что после подписания договора с кикшеринговыми компаниями в Новосибирске заметно снизилось число ДТП с участием электросамокатов.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова согласилась, что у города, а особенно у жителей и студентов Академгородка, которые привыкли всегда ходить пешком либо передвигаться на велосипедах до университета, либо кампусов и научных центров, конечно, не хватает инфраструктуры. По ее словам, то, что компания Whoosh готова содействовать в строительстве велодорожек – это отличное решение, которое муниципалитет готов поддержать.

Присутствующий на встрече и.о. главы администрации Советского района Алексей Бродецкий уточнил, что жителями Академгородка был бы востребован маршрут, проходящий через микрорайон «Щ», Верхнюю зону и ул. Жемчужную, поскольку он является практически кольцевым.

По словам соучредителя компании Whoosh Сергея Лаврентьева Новосибирск, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, является одним из наиболее прогрессивных городов России в развитии микромобильности, и внедрение полноценного транспортного сценария в городе позволит улучшить ситуацию на дорогах города, а также разгрузить общественный транспорт в часы пик.

«Считаю, что в скором будущем микромобильный транспорт заменит частный, каршеринг, такси и даже общественный. Уже сейчас, статистика показывает, что более 70% поездок на самокатах в Академгородке происходят по транспортному сценарию: пользователь берёт самокат, чтобы доехать из пункта A в пункт B по кратчайшему маршруту. Но для полного комфорта горожан необходимо хорошее покрытие для поездок и инфраструктура. К сожалению, инфраструктура велодорожек, заложенная изначально при проектировании Академгородка, находится сейчас в плачевном состоянии. Мы хотели бы помочь городу с её восстановлением не только для тех, кто пользуется электросамокатами, но и для всех жителей Академгородка. Мы готовы попробовать реализовать эту инициативу самостоятельно, хотя ранее подобным (строительством велодорожек) мы не занимались и для нас это будет ново», — отметил Сергей Лаврентьев.

«Нам не хотелось бы откладывать и сделать все как можно быстро, но вначале надо понять сколько необходимо Академгородку велодорог – 5, 10 или 25 км дорог и от этого отталкиваться», — добавил представитель кикшеринговой компании.

«Для начала необходимо сформулировать техническое задание, обозначить маршруты, прочертить инфраструктуру, которая подлежит восстановлению, чтобы затем отразить это в проекте и составить смету. Даю четыре недели, чтобы уже в конце августа был определён веломаршрут, чтобы мы смогли сформировать чёткое техзадание для дальнейшей работы», — заявил градоначальник.

Стороны выразили готовность реализовать проект в максимально сжатые сроки. Велосипедный маршрут, который пройдёт по наиболее востребованным участкам и охватит сразу несколько зон Академгородка, будет разработан в течение месяца. Финансирование проекта и выбор подрядчиков будет осуществляться компанией Whoosh.

Напомним, «Континент Сибирь» ранее узнал, что думают новосибирцы о захлестнувшей город моде на электросамокаты – приятное ли это новшество или помеха для пешеходов.