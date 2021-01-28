28 января губернатор Новосибирской области Андрей Травников отчитался перед депутатами Законодательного собрания (ЗС) региона о работе правительства региона в 2020 году. Депутаты приняли отчет исполнительной власти, констатировав, что это итог совместной работы двух ветвей власти.

Выступая перед депутатами ЗС, Андрей Травников отметил, что в 2020 году регион столкнулся с вызовами, с которыми не сталкивался десятилетиями. Нужно было защитить людей от пандемии коронавируса и обеспечить устойчивость региональной экономики.

Большая часть решений была направлена на медицинское обеспечение граждан. В начале пандемии в области было всего 352 специализированные койки в двух больницах. К концу 2020 года количество таких коек выросло в 17 раз — до 5966 в 54 региональных и федеральных учреждениях. В больницы региона было поставлено около 3,5 тыс. единиц нового оборудования. Количество лабораторий, делающих тесты на COVID-19, выросло с одной (150 исследований в сутки) в марте 2020 года до 19, которые выполняют до 10 тысяч тестов в день на начало 2021 года. В общей сложности с начала пандемии проведено около 1 млн 200 тысяч исследований.

Губернатор поблагодарил медицинских работников и студентов, сыгравших важную роль в борьбе с пандемией, за верность профессии и стойкость. Андрей Травников напомнил, что, помимо федеральных доплат, были выплаты и из регионального бюджета. Уже с апреля каждый работник красной зоны или ковидной бригады независимо от специальности получал выплаты с учетом переработок.

В дополнение федеральных мер поддержки бизнеса в области был утвержден свой план действий — перенесены сроки уплаты налогов, введена отсрочка арендных платежей, остановлены проверки, расширены программы фондов поддержки малого и среднего предпринимательства, микрофинансирования и блок мероприятий по содействию занятости населения. В сумме объем господдержки предприятий и предпринимателей составил в 2020 году 26 млрд рублей. Ее получили более 45 тысяч налогоплательщиков из 50 отраслей и 12 сфер деятельности.

Очень важно было наряду с мероприятиями по сдерживанию пандемии создать условия для работы реального сектора. Как подчеркнул губернатор, после консультаций с руководителями предприятий уже 6 апреля в Новосибирской области в первой в стране возобновили работу стройки и промышленные предприятия, на которых трудятся 2/3 работающего населения области — 745 тысяч человек. «Я благодарю работодателей, руководителей предприятий за то, что они подошли ответственно к своим обязательствам и показали достойный пример коллегам из других отраслей», — сказал Андрей Травников.

По его словам, первыми в стране в Новосибирской области с 11 апреля 2020 года частично возобновили работу предприятия сферы услуг — парикмахерские, химчистки, автосервисы и другие. В этой сфере в регионе зарегистрировано 140 тысяч малых и средних предприятий и ИП. Они обеспечивают работу более 475 тысяч человек. «За это решение нас критиковали, но время показало, что для нашей области оно было своевременным. Длительная остановка малого бизнеса для нас была бы губительна. Я считаю, что нам удалось сохранить экономический потенциал области», — подчеркнул Андрей Травников.

Губернатор также сообщил, что Новосибирская область привлекла из федерального бюджета в два раза больше средств, чем в 2019 году — рекордные 68 млрд рублей по самым разным программам.

В 2020 году в Новосибирской области кардинально изменилась ситуация по выполнению наказов избирателей. По словам Андрея Травникова, в результате совместной работы правительства и депутатского корпуса в течение шестого созыва ЗС выполнено 3182 наказа избирателей. Это в два раза больше, чем в предыдущем созыве. «Сегодня мы формируем программу реализации наказов, которых собрано в четыре раза больше, чем в 2016 году — более 18,5 тысячи. Безусловно, это результат работы кандидатов, но и показатель для жителей. Они увидели, что их предложения не остаются на бумаге, а приводят к реальному исполнению. Этот год мы начинаем в ситуации нестабильности и с консервативной версией бюджета, но я уверен, что, как и в 2020 году, мы найдем дополнительные ресурсы для выполнения наказов», — отметил губернатор.

В заключение Андрей Травников поблагодарил депутатов за эффективную работу: «Именно такие совместные усилия позволяют нам увеличивать количество проектов развития в регионе. Благодаря этому я сегодня могу заявить, что тяжелейший 2020 год для Новосибирской области в целом был достаточно результативным».

Депутаты, заслушав отчет губернатора области, задали несколько уточняющих вопросов. Большинство из них были сняты на предварительных встречах Андрея Травникова с депутатским корпусом.

Как отметил председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, итоги 2020 года являются результатом совместной работы и совместных решений. По словам спикера ЗС, «доклад губернатора можно рассматривать как наш совместный отчет».

«Основной фон 2020 года — конечно, пандемия, — подчеркнул Андрей Шимкив. — Отвечая на внешние вызовы, нам потребовалось оперативно принимать изменения в региональном бюджете, быстро вносить поправки в региональные программы». По словам председателя Законодательного собрания, благодаря совместной работе с правительством в 2020 году, «в пандемию, в сложнейший год, наказы были перевыполнены».

«Мы выработали эффективную систему работы еще в предыдущем созыве, — рассказал Андрей Шимкив во время пресс-подхода. — Наказы, которые собирают депутаты во время выборов, прорабатываются с правительством, с каждым министром. Составляется так называемая дорожная карта на следующие пять лет. Это согласованные объекты, дороги, школы и так далее. На основе некоторых наказов были разработаны региональные программы, такие как «Школьная кровля», «Школьное окно» и программа строительства ФАПов. Мы не оставляем и те наказы, которые у нас остались невыполненными. Это не значит, что за год будет все сделано. Но все решения уже согласованы: каждый депутат может спокойно разговаривать со своими избирателями, что их пожелания не останутся без внимания».

Напомним, депутатами предыдущего созыва было собрано наказов на общую сумму 150 млрд рублей. Треть наказов — на 42 млрд рублей — были выполнены.