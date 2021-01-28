28 Январь, Четверг

14:16

Власти в Новосибирской области потратили рекордные 68 млн рублей из федерального бюджета на проекты развития

14:08

Суточная смертность от коронавируса в Новосибирской области вновь достигла своего максимума

13:58

СГК планирует потратить 260 млн рублей на модернизацию отгрузки золы для использования в стройматериалах

12:58

Депутат от «Партии пенсионеров» покинула заксобрание Новосибирской области

11:59

Вдова бизнесмена Босова вышла из совета директоров «Сибантрацита»

11:33

Экс-депутат Госдумы Аркадий Янковский задержан в Новосибирске

11:18

Минздрав в Новосибирской области запустил пилотный проект онлайн-приёмов для пациентов с COVID-19

10:58

Депутата новосибирского горсовета задержали после его эфира о Навальном

27 Январь, Среда

19:13

СК и ФСБ показали задержание подозреваемого в призывах к массовым беспорядкам новосибирца (видео)

18:51

Власти выставили на торги здание геологоразведочного техникума в центре Новосибирска за 63,8 млн рублей

18:05

Новосибирских любителей чтения заставляют ходить в библиотеку в перчатках

17:02

Экс-председатель Новосибирского облсуда попала под уголовное дело за разглашение гостайны

16:10

Ещё восемь смертей от коронавируса зарегистрировали в Новосибирской области

15:54

Новосибирский облсуд оставил под арестом лидеров «Общины Виссариона»

15:34

Новосибирск получит 4 миллиарда на дороги из труднодоступных микрорайонов

14:21

Исполняющий обязанности прокурора назначен в Бердске

13:05

«Сибантрацит» и «ВостокУголь» продают структурам «Ростеха» угольный проект и порт