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Власти в Новосибирской области потратили рекордные 68 млн рублей из федерального бюджета на проекты развития
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Суточная смертность от коронавируса в Новосибирской области вновь достигла своего максимума
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СГК планирует потратить 260 млн рублей на модернизацию отгрузки золы для использования в стройматериалах
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Депутат от «Партии пенсионеров» покинула заксобрание Новосибирской области
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Вдова бизнесмена Босова вышла из совета директоров «Сибантрацита»
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Экс-депутат Госдумы Аркадий Янковский задержан в Новосибирске
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Минздрав в Новосибирской области запустил пилотный проект онлайн-приёмов для пациентов с COVID-19
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Депутата новосибирского горсовета задержали после его эфира о Навальном
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СК и ФСБ показали задержание подозреваемого в призывах к массовым беспорядкам новосибирца (видео)
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Власти выставили на торги здание геологоразведочного техникума в центре Новосибирска за 63,8 млн рублей
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Новосибирских любителей чтения заставляют ходить в библиотеку в перчатках
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Экс-председатель Новосибирского облсуда попала под уголовное дело за разглашение гостайны
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Ещё восемь смертей от коронавируса зарегистрировали в Новосибирской области
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Новосибирский облсуд оставил под арестом лидеров «Общины Виссариона»
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Новосибирск получит 4 миллиарда на дороги из труднодоступных микрорайонов
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Исполняющий обязанности прокурора назначен в Бердске
13:05
«Сибантрацит» и «ВостокУголь» продают структурам «Ростеха» угольный проект и порт
Директор ГК Энергоперспектива
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области
Психоаналитик, специалист по групповым процессам, психодинамический коуч
Культурный обозреватель
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