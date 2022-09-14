Всероссийский турнир по греко-римской борьбе пройдет в Новосибирской области

В конце октября в Новосибирской области состоится Всероссийский юношеский турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций». Участниками соревнований станут сборные федеральных округов страны и Республики Беларусь.

Всероссийский открытый юношеский турнир «Сила традиций» пройдет в Новосибирской области с 27 по 30 октября. Соревнования состоятся на площадке Регионального волейбольного центра в Новосибирске. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и сенатор РФ Александр Карелин во время заседания оргкомитета рассмотрели основные вопросы подготовки и проведения турнира. По данным пресс-службы облправительства, губернатор возглавил оргкомитет спортивного мероприятия.

«Это мощное мероприятие по популяризации спорта в целом, греко-римской борьбы. Новосибирская область гордится такими прославленными спортсменами как Александр Карелин, Роман Власов. Уверен, что участие наших земляков и многих других именитых спортсменов привлечет большое количество ребят, которые уже занимаются этим видом спорта или могут увлечься борьбой в будущем», — сказал Андрей Травников.

Сообщается, что за командный трофей во время юношеского турнира будут бороться десять сборных. Это девять команд федеральных округов РФ и сборная Республики Беларусь. Отмечается, что Сибирский федеральный округ будет представлен двумя составами: СФО-Западная Сибирь и СФО-Восточная Сибирь. Участие в турнире примут атлеты в возрасте 15-16 лет.

«Убежден, турнир «Сила традиций» станет достойным, заметным событием среди мероприятий, посвящённых 85-летию Новосибирской области», — отметил Александр Карелин.

Турнир пройдёт под девизом «Побеждать вопреки!», он будет посвящен 85-летию региона, 70-летию дебюта сборной СССР на Олимпийских играх в Хельсинки, 30-летию Олимпиады в Барселоне. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, соревнования возрождаются в Новосибирской области после восьмилетнего перерыва.

Кроме турнира, в рамках мероприятия в Новосибирской области з запланированы мастер-классы, совместные тренировки титулованных и юных спортсменов, а также встречи со школьниками.