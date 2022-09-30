На форуме «Россия – спортивная держава» Сбер представил комплексное спортивное решение для регионов. Форум проходит в Кемеровской области 28–30 сентября.

Форум «Россия – спортивная держава» – это крупнейшая площадка для взаимодействия между участниками спортивной отрасли в нашей стране, учрежденная в соответствии с Указом президента РФ от 27.07.2009 №863.

Представители банка приняли участие в деловой программе форума и выставке «Современный спорт. Инновации и перспективы», рассказали об опыте финансирования инфраструктурных проектов в сфере физической культуры и спорта, а также презентовали комплексное отраслевое решение Сбера для государственных органов, частных инвесторов, владельцев спортивных объектов и их клиентов — физических лиц и организаций.

«Сбер предлагает комплексные цифровые решения для спортивной отрасли, поэтому мы рады поддержать проведение международного спортивного форума, – говорит председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев. – Отдельные слова благодарности хочется сказать правительству и губернатору Кузбасса за высокий уровень организации деловой и спортивной программ форума».

Данное решение направлено на реализацию региональной стратегии развития спорта. В него входит IT-решение для поиска, аренды спортивных объектов и организации групповых тренировок, программа лояльности, заказ и доставка здоровой еды, билетная система для соревнований, инструменты работы с большими данными, геоинформационная система, банковские продукты для строительства и модернизации спортивных комплексов (кредитование, лизинг, государственно-частное партнерство) и система управления таким объектами.

Например, решение позволит владельцам спортивного объекта, будь то физкультурно-оздоровительный комплекс, школа олимпийского резерва, детско-юношеская спортивная школа, каток, бассейн, стадион и так далее, вести автоматизированный учет клиентопотока и управлять отношениями с посетителями. Посетители спортивных объектов смогут быстро находить интересующие их услуги и дистанционно оплачивать их в мобильном приложении. Органам исполнительной власти инновация поможет повысить долю граждан, занимающихся спортом, и обеспечит подробную аналитику для принятия управленческих решений.

Комплексный спортивный продукт Сбера уже пилотируется в ряде российских регионов.