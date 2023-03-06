В Новосибирске задержали подрядчика строящегося ЛДС за хищение 100 млн рублей

Александр Киселев
 
Суд
Фото Михаила Перикова

Октябрьский районный суд Новосибирска заключил под стражу гендиректора компании «Строймонтаж» Михаила Воловича. Главу компании арестовали до 27 апреля. Об этом «Континенту Сибирь» сообщил источник в правоохранительных органах.

Подрядчик, по данным следствия, подозревается в краже более 100 млн рублей, которые были выделены на строительство новой арены. Полученные средства были перечислены для выплаты заработной платы на счета организации, не принимавшей участия в строительстве объекта.

Против Михаила Воловича возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По этой статье обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

По данным rusprofile, ООО «Строймонтаж» зарегистрировано 26 ноября 2014 года. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. В общей сложности организации участвовала в 228 судебных делах на сумму в 1,8 млрд рублей, также на счету компании числится долг в размере 143 млн рублей.

Напомним, что в конце февраля мэрия выдала разрешение на строительство третьей очереди многофункциональной ледовой арены. Подрядчику предстоит возвести павильон контроля доступа посетителей с билетной кассой, площадь которого составит 1243 кв. м. Работы продлятся до 30 июня текущего года. Общая площадь многофункциональной ледовой арены составила 12 га, ее вместимость до 10 тысяч человек.

 

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