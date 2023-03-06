Октябрьский районный суд Новосибирска заключил под стражу гендиректора компании «Строймонтаж» Михаила Воловича. Главу компании арестовали до 27 апреля. Об этом «Континенту Сибирь» сообщил источник в правоохранительных органах.

Подрядчик, по данным следствия, подозревается в краже более 100 млн рублей, которые были выделены на строительство новой арены. Полученные средства были перечислены для выплаты заработной платы на счета организации, не принимавшей участия в строительстве объекта.

Против Михаила Воловича возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По этой статье обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

По данным rusprofile, ООО «Строймонтаж» зарегистрировано 26 ноября 2014 года. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. В общей сложности организации участвовала в 228 судебных делах на сумму в 1,8 млрд рублей, также на счету компании числится долг в размере 143 млн рублей.

Напомним, что в конце февраля мэрия выдала разрешение на строительство третьей очереди многофункциональной ледовой арены. Подрядчику предстоит возвести павильон контроля доступа посетителей с билетной кассой, площадь которого составит 1243 кв. м. Работы продлятся до 30 июня текущего года. Общая площадь многофункциональной ледовой арены составила 12 га, ее вместимость до 10 тысяч человек.