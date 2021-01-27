Власти выставили на торги здание геологоразведочного техникума в центре Новосибирска за 63,8 млн рублей

Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области объявляет аукционы по продаже объектов недвижимости. В числе их бывшее здание геологоразведочного техникума, здание по улице Аксенова, 50 и помещение по улице Путевая, 8, сообщает пресс-служба областного правительства.

«На продажу выставлено здание по ул. Семьи Шамшиных, 56, где ранее располагался геологоразведочный техникум, площадью 1574,2 кв. м. Площадь земельного участка под строением составляет 0,15 га. Начальная цена здания 63,8 млн рублей, земельного участка – 20,1 млн рублей. Аукцион по продаже здания будет проходить в электронной форме и назначен на 25 февраля 2021 года», — говорится в документах.

Кроме того, департамент объявил о проведении торгов по продаже здания по ул. Аксенова, 50, площадью 851,3 кв. м и помещения по ул. Путевая, 8, площадью 944,6 кв. м., а также ещё шести объектов недвижимости, находящихся в собственности Новосибирской области.

Так на продажу выставлено здание площадью 316,5 кв. м., в рабочем поселке Коченево на улице Промышленной, 61. Два помещения на улице Немировича-Данченко, 128, площадью 24,2 кв. м. и 29,5 кв. м., шесть сооружений, расположенных в селе Нижнекаменка Ордынского района, помещение площадью 52,3 кв. м по улице Овражная, 8 и овощехранилище на улице Военная, 8/12.

С информацией о продаже государственного имущества Новосибирской области можно ознакомиться на сайте Правительства Новосибирской области, на сайте департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области, а также на электронной площадке «РТС-тендер», где будут проходить все аукционы.