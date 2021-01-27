Как сообщили в оперативном штабе в среду, 27 января в Новосибирской области зарегистрировано 31 тыс. 709 случаев заболевания COVID-19, в том числе 1 тыс. 782 – среди детей. За последние сутки в регионе заразилось 138 новосибирцев.

По данным оперативного штаба, с выздоровлением от инфекции из больниц региона выписали 28 тыс. 896 пациентов. За сутки к ним присоединились ещё 208 человек.

В течение суток от коронавирусной инфекции в Новосибирской области скончалось восемь человек. Это мужчины в возрасте 63 года, 66 лет, 75 лет, 91 год и женщины в возрасте 72 года, 82 года, 83 года, 90 лет. Всего в регионе из-за болезни скончались 1 тыс. 191 человек.

В Алтайском крае за сутки заразилось 187 человек, общая заболеваемость здесь составила 38 тыс. 271 человек, в их числе – 2 тыс. 517 детей. В регионе выздоровело 171 человека, а с начала пандемии – 34 тыс. 301 человек. В течение суток от инфекции скончалось 11 жителей края, всего в регионе от коронавируса умерло 1 тыс. 143 пациента.

В Кузбассе зафиксировано 107 новых случаев коронавирусной инфекции, всего там заболело 29 тыс. 047 человек. За сутки в регионе выздоровело 177 человек, с начала пандемии – 26 тыс. 767. От опасной инфекции в Кемеровской области за минувшие сутки скончался один пациент, всего в регионе от заболевания умерло 514 человек.