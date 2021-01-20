Родильный дом на Чехова в Новосибирске перенесут в областной перинатальный центр

Роддом №2 в Октябрьском районе Новосибирска присоединится к областному перинатальному центру, который достроили в конце прошлого года. Ранее сотрудники городского медучреждения пожаловались в соцсетях, что власти затягивают с возобновлением его работы после обратного перепрофилирования из «ковидного» госпиталя.

Областной перинатальный центр, куда переместятся сотрудники учреждения, заработает 1 февраля, а в здании второго роддома разместят поликлинику, сообщили в правительстве региона 20 января. Врачам объявили об этом решении на встрече, где присутствовали министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, главврач областной больницы Анатолий Юданов и главный акушер-гинеколог региона Рэм Волков.

Как объяснили представители областного минздрава, здание роддома №2, построенное в 1938 году, уже не соответствует современным стандартам оказания медпомощи. Кроме того, учреждение специализируется на неосложнённых родах, а с 1 января федеральный минздрав расширил список «трудных» патологий – с ними в подобные роддома уже не возьмут. По мнению специалистов, перевод акушерской службы снизит младенческую и материнскую смертность.

Власти также опровергли информацию о дефиците коек в роддомах региона, на который также обратили внимание врачи в своей жалобе. Специалисты подчеркнули: даже при условии частичного перевода мощностей под нужды «ковидных» госпиталей медучреждения заполняются не на сто процентов.

«Мы внимательно проанализировали количество родов в родильных домах Новосибирска за несколько последних лет. Никакого дефицита коек нет. Даже с учетом того, что три роддома у нас в той или иной степени были задействованы под ковид, мы видим, что оставшиеся родильные дома в конце 2020 года были загружены менее, чем на 90 %», — сказал глава областного минздрава Константин Хальзов на встрече с сотрудниками роддома.

Глава областного минздрава отметил, что новый перинатальный центр рассчитан на шесть тысяч родов в год, а это должно с большим запасом обеспечить потребности региона.

Напомним, в начале января сотрудники роддома №2 пожаловались в социальных сетях на то, что медучреждение не открывают после его возврата из статуса «ковидного» госпиталя. В то же время, больные с коронавирусной инфекцией покинули здание в ноябре.

Вопрос о возможном закрытии роддома встал ещё в октябре. Тогда главный акушер-гинеколог области Рэм Волков сообщил, что дальнейшая судьба учреждения будет зависеть от его востребованности среди жительниц, которые, между тем, жаловались на остановку в работе роддома на городских форумах.