Врачи работавшего в качестве «ковидного» госпиталя новосибирского роддома готовят жалобу губернатору

Работники родильного дома №2 по улице Чехова в Новосибирске, на базе которого в октябре работал госпиталь для больных с коронавирусом, готовят коллективные письма с обращением к мэру, губернатору и специалистам областного минздрава. С ноября учреждение вернули к работе по профилю, однако пока его так и не открыли.

Письмо сотрудников роддома с жалобой на ситуацию опубликовано в группе «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте» 6 января.

Врачи рассказали, что в «коронавирусный» госпиталь, который открылся в октябре на базе роддома, больные перестали поступать ещё в конце ноября. После этого региональный минздрав распорядился восстановить профильную работу медучреждения в течение 30 дней, что было подкреплено соответствующим приказом.

«Проведена тщательная заключительная дезинфекция, оборудование возвращено на свои места, составлены графики работы сотрудников. Акушерский стационар готов приступить к работе в полном объёме, однако открытие так и не состоялось. Нам ежедневно звонят жительницы города, спрашивают, смогут ли они попасть к нам в ближайшее время, но у нас нет ответа. Чего же мы ждём? Нам не сообщают», — посетовали врачи.

Специалисты уверены: учреждение готовят к закрытию, а это приведёт к ухудшению ситуации с оказанием медпомощи в регионе. Медики отмечают: в новосибирских родительных домах недостаточно мест, а региональная акушерская служба «работает на пределе возможностей». При этом по условиям оказания медпомощи эти учреждения уступают роддомам в других крупных регионах. В то же время, недавно открытый областной перинатальный центр не сможет закрыть потребность жительниц региона в дополнительных койках.

Сотрудники роддома привели слова главного акушера-гинеколога Новосибирской области Рэма Волкова. В ответ на жалобы жительниц региона он заверил, что закрывать роддом власти не планируют, а дальнейшая работа учреждения будет зависеть от спроса.

«Здесь всё будет зависеть от самих женщин. Если во втором роддоме количество родов упадёт принципиально – у врачей роддома встанет вопрос, так ли им интересно будет там работать. Никто у района забирать роддом не будет», — цитируют коллегу врачи.

Медики призвали специалистов областного минздрава «поступить в соответствии» со словами главного акушера-гинеколога региона, а жителей Новосибирской области – поддержать их.

Напомним, в октябре Рэм Волков, комментируя перепрофилирование роддома №2 в инфекционный госпиталь, отметил, что принимаемые в учреждении 1800 родов в год – это «небольшой поток пациенток», который «без всякого напряжения примут другие родильные дома Новосибирска».

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