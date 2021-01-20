«Газпром нефть» инвестирует более 32 млрд в новый производственный комплекс в Омске

Иван Петровский
 
GPN

На Омском заводе смазочных материалов «Газпром нефти» стартовало строительство комплекса гидроизодепарафинизации. Новый комплекс по изготовлению основы для высокотехнологичных смазочных материалов позволит компании отказаться от импортных базовых масел при производстве премиальной продукции и расширить ассортимент масел брендов G-Energy и Gazpromneft.

Проектная мощность — 220 тыс. тонн в год. Инвестиции компании в проект составляют более 32 млрд руб.

Строительство комплекса гидроизодепарафинизации синхронизировано с программой развития Омского нефтеперерабатывающего завода: сырье для производства базовых масел будет поступать из комплекса глубокой переработки нефти, который в 2021 году начнет свою работу на НПЗ. Так, «Газпром нефть» интегрирует производство синтетических базовых масел в единую технологическую цепочку, обеспечит рынок автомобильной техники и промышленного оборудования востребованной продукцией и увеличит глубину переработки нефти.

Проект комплекса также предусматривает современные технологические и природоохранные решения. Оборудование изготовят ведущие российские предприятия — «Волгограднефтемаш» (Волгоград) и «Уралхиммаш» (Екатеринбург). Строительные работы компания планирует завершить в конце 2022 года.

«Новый комплекс сможет полностью обеспечить потребность наших заводов в высококачественном сырье, необходимом для производства современных синтетических масел. Замещение импортных аналогов собственными базовыми маслами II и III группы поможет снизить себестоимость готовых моторных масел и повысить их конкурентоспособность», — пояснил заместитель генерального директора «Газпром нефти» по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер.

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