На Омском заводе смазочных материалов «Газпром нефти» стартовало строительство комплекса гидроизодепарафинизации. Новый комплекс по изготовлению основы для высокотехнологичных смазочных материалов позволит компании отказаться от импортных базовых масел при производстве премиальной продукции и расширить ассортимент масел брендов G-Energy и Gazpromneft.

Проектная мощность — 220 тыс. тонн в год. Инвестиции компании в проект составляют более 32 млрд руб.

Строительство комплекса гидроизодепарафинизации синхронизировано с программой развития Омского нефтеперерабатывающего завода: сырье для производства базовых масел будет поступать из комплекса глубокой переработки нефти, который в 2021 году начнет свою работу на НПЗ. Так, «Газпром нефть» интегрирует производство синтетических базовых масел в единую технологическую цепочку, обеспечит рынок автомобильной техники и промышленного оборудования востребованной продукцией и увеличит глубину переработки нефти.

Проект комплекса также предусматривает современные технологические и природоохранные решения. Оборудование изготовят ведущие российские предприятия — «Волгограднефтемаш» (Волгоград) и «Уралхиммаш» (Екатеринбург). Строительные работы компания планирует завершить в конце 2022 года.

«Новый комплекс сможет полностью обеспечить потребность наших заводов в высококачественном сырье, необходимом для производства современных синтетических масел. Замещение импортных аналогов собственными базовыми маслами II и III группы поможет снизить себестоимость готовых моторных масел и повысить их конкурентоспособность», — пояснил заместитель генерального директора «Газпром нефти» по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер.