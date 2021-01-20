Подготовка концессии по строительству областного онкологического центра в Новосибирске входит в финальную стадию. В настоящее время правительство региона проводит заключительные согласования параметров объекта с федеральным ведомством.

На первом в новом году заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности ЗС НСО, прошедшем 20 января, депутаты согласовали перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений.

Одним из важнейших проектов списка законотворцы назвали строительство областного онкологического центра. Депутат и член комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности ЗС НСО Ирина Диденко отметила, что строительство онкоцентра – уже решенный вопрос, и этот проект будет реализован даже в том случае, если частные инвесторы для него не будут найдены.

«Ряд представленных сегодня проектов могут быть реализованы за счет бюджетных средств. В случае с онкоцентром – должны быть реализованы. Ведь для жителей, по большому счету, не имеет значения, за чей счет его построят. Более того, перед тем, как заключить соответствующее концессионное соглашение, правительство обязано предложить другой способ. А именно – бюджетное финансирования строительства с целью наиболее рационального использования бюджетных средств», — подчеркнула Ирина Диденко.

Напомним, вопрос о строительстве в области онкоцентра уже активно обсуждался областными депутатами в феврале прошлого года. К сожалению, подготовить концессию и провести конкурс в 2020 году не удалось из-за коронавирусных ограничений.

На сегодняшний день, как сообщил депутатам министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, согласование основных параметров будущего онкоцентра с федеральным минздравом находится на заключительном этапе. В учреждении планируется создать более 600 мест для лечения онкобольных.

Помимо онкологического центра, в согласованный депутатами список возможных концессий также вошли спортивные объекты в Новосибирске и области. Из самых крупных – это Региональный центр сноуборда, спорткомплекс «Ледовая арена» по ул. Связистов в Новосибирске, физкультурно-оздоровительные комплексы в городе Черепаново и в микрорайоне Пашино, учебно-тренировочный каток «Сибсельмаш» по ул. Пархоменко в Новосибирске.

Также по концессии в области планируется построить полигоны ТКО в Кыштовском районе Новосибирской области, в городе Болотное и вблизи села Завьялово Искитимского района.

Еще один крупный объект, в отношении которого планируется сделать концессионное предложение инвесторам – это пансионат для граждан пожилого возраста на базе имущественного комплекса «Кристалл» на территории Мочищенского сельсовета.