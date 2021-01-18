В Новосибирске на 81-м году жизни скончался заслуженный артист России, актёр «Красного факела» Григорий Шустер. Сообщение о его смерти появилось на официальном сайте театра.

«С тяжелым сердцем сообщаем, что сегодня ночью ушел из жизни заслуженный артист России Григорий Шустер. Артист исключительного дарования, в своем творчестве он стирал границы жанров и побеждал стереотипы, присущие любому амплуа. Его работы всегда отличали мягкий юмор и удивительное сочетание подробного сценического существования с неповторимой, почти детской легкостью игры», — говорится в сообщении.

В театре отметили, что в течение нескольких лет артист выступал в качестве автора сценариев и режиссера новогодних интермедий театра. Кроме того, он принимал активное участие в многочисленных культурных мероприятиях Новосибирска. В марте 2020 года на сцене «Красного факела» Григорий Шустер отметил свой юбилей – 80 лет.

Григорий Шустер окончил Новосибирское театральное училище в 1966 году, после чего пришел в Новосибирский ТЮЗ («Глобус»), где сыграл более 200 ролей. Позже, свой высокий профессионализм он подтвердил и на сцене «Красного факела», куда был приглашен в 1990 году. Помимо работы на сцене театра, Григорий Шустер много лет реализовал свой педагогический талант в различных театральных студиях города и Новосибирской государственной консерватории.