Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) не стал отменять представления, запланированные на эти выходные дни, 23 и 24 марта. Для сравнения, Большой театр России это сделал. Аналогичное решение об отмене спектаклей принял Мариинский театр в Санкт-Петербурге. Ранее остальные театры Новосибирска сообщили об отмене всех спектаклей.

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) не стал вносить изменений в программу спектаклей, в отличие от остальных новосибирских театров. Все спектакли, которые должны пройти 23 и 24 марта состоятся. Однако в театре предложили сдать билеты всем, кто пожелать это сделать.

«Новосибирский государственный академический театр оперы и балета выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших во время террористического акта в «Крокус Сити Холле». Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В это трагическое время мы все вместе», — сообщается на официальном сайте театра.

Также в обращении уточняется, что все желающие сдать билеты на спектакли 23 и 24 марта могут это сделать без ограничений, и деньги за билеты «будут возвращены в полном объеме».

Сегодня, 23 марта, в НОВАТе состоится балет «Лебединое озеро», на завтра, 24 марта, в программе стоят «Ромео и Джульетта» и «Сказка о рыбаке и рыбке». По сообщению корреспондента «Континента Сибирь», зрители уже собираются на балет. В кассах театра подтвердили, что завтрашние представления состоятся. Пресс-служба театра недоступна.

Вместе с тем, московский Большой театр отменил все спектакли в эти выходные дни. В частности, здесь не состоятся показы балета Кристофера Уилдона «Зимняя сказка» и оперы «Богема» Джакомо Пуччини.

Мариинский театр отменил все события на ближайшие дни, в том числе исполнение сочинений Рахманинова, Стравинского и Шостаковича. Ранее «Континент Сибирь» написал об отмене всех представлений в театрах Новосибирска в выходные дни. Напомним, трагедия произошла в подмосковном Красногорске вечером 22 марта перед выступление группы «Пикник» в комплексе «Крокус Сити Холл» — по последним данным погибли 93 человека. Событие прокомментировали губернаторы сибирских регионов, а также полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев.