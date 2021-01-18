Росприроднадзор взыскал с новосибирского МУП «САХ» более 53 млн за негативное воздействие на окружающую среду

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск регионального управления Росприроднадзора к МУП «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ»), взыскав с муниципального предприятия более 53,6 млн рублей накопившегося долга за негативное воздействие на окружающую среду.

Решение опубликовано на сайте арбитража. Как следует из документа, Сибирское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обратилось в суд с иском к МУП «САХ» в феврале прошлого года.

Поводом для обращения стала задолженность муниципального предприятия по платежам за негативное воздействие на окружающую среду, копившимся с 2018 года. Общая сумма накопившегося долга превысила 53,6 млн рублей. «Установлен факт отсутствия в представленной декларации за 2018 год начислений сумм платы за размещение принятых отходов, относящихся к ТКО, и начислений сумм платы за размещение золошлаковой смеси от сжигания углей, плата ответчиком не вносила», — говорится в решении суда.

Ответчик, в свою очередь. заявил, что в 2018 году МУП разграничивал поступающие отходы лишь по двум кодам: мусор от юрлиц и мусор от физлиц. Паспорта отходов собственники не предоставляли, а проверка достоверности сведений не проводилась. «В представленной уточненной декларации о плате за 2018 год предприятие плату за размещение ТКО не начисляло и не вносило, так как отходы, образованные от деятельности ответчика и относящиеся к ТКО переданы на размещение МУП «Коммунальное хозяйство» города Болотное Новосибирской области», — сообщается в решении.

Суд встал в итоге на сторону истца, посчитав, что обязанность по исчислению платы за размещение твердых коммунальных отходов у операторов по обращению с ТКО за 2018 год возникла с 1 января 2019 года. Поскольку декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год, в том числе и уточненная декларация, составлены ответчиком и представлены истцу в 2019 году, МУП обязан оплатить долг.

МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» является самостоятельным предприятием и входит в состав департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. Предприятие предоставляет комплекс услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов.