Герман Греф принял участие в Гайдаровском форуме — 2021

Герман Греф провел экспертную дискуссию с учениками 9‒11 классов, со студентами вузов, учеными и экспертами на тему: «Будущее образование в России» – в рамках XII Гайдаровского форума «Россия и мир после пандемии».

В дискуссии также приняли участие, научный руководитель Центра исследований современного детства НИУ ВШЭ Катерина Поливанова, научный руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка Андрей Курпатов, заведующий Лабораторией нейронных систем и глубокого обучения Московского физико-технического института Михаил Бурцев.

Участники встречи обсудили глобальные перемены и тренды, происходящие в сфере образования и искусственного интеллекта, а также новые возможности для обучения и развития на протяжении всей жизни.

«Меняется мир, должно меняться и образование. Важнейшая задача – создание среды, в которой ребёнок будет получать удовольствие от образования и научится учиться на протяжении всей жизни, – заявил Герман Греф. – Новые технологии и искусственный интеллект позволяют вовлечь детей в процесс обучения, а учителей освободить от рутины, разгрузить их, высвобождая время учителя на самое главное – общение и развитие учеников. Абсолютным приоритетом для всех нас должно стать построение самой современной системы образования, которая позволит нашей стране стать ещё более конкурентоспособной и развитой в будущем».

Основными принципами развития школьного образования он назвал персонализацию образования, формирование навыков наряду с передачей знаний, а также создание образовательной культуры без стресса для ребенка.