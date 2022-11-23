Сбер совместно со «Школой 21» создал образовательную платформу для подготовки высококвалифицированных ИТ-специалистов для различных сфер и отраслей экономики. Презентация платформы состоялась в преддверии международной конференции Artificial Intelligence Journey (Путешествие в мир искусственного интеллекта).

«Сегодня подготовка квалифицированных IT-специалистов особенно актуальна. В Новосибирске уже полтора года успешно функционирует «Школа 21», где обучение абсолютно бесплатно, – говорит председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев. – Появление у школы собственной цифровой платформы – это еще один важный шаг в ее развитии, и мы уверены, что благодаря этому освоение профессии станет еще более удобным».

На платформе «Школы 21» удобный инструментарий для планирования учебной нагрузки и наглядная карта профессионального развития. Это помогает участникам быстрее выполнять учебные проекты и самостоятельно определять траекторию к достижению своих целей. В карте профессионального развития (project map) можно в режиме реального времени отслеживать прогресс и видеть свои учебные проекты: прошедшие, текущие и будущие. В календаре участники могут назначать встречи для проверки проектов, следить за мероприятиями «Школы 21» и планировать свой график. После завершения проектов можно отслеживать прогресс на шкале освоенных навыков, она будет заполняться в зависимости от учебного прогресса участника. Также там размещены вспомогательные материалы — видеоролики от экспертов школы, с ними можно освоить необходимую базу по предметной области, а также разобраться с организацией командной и проектной работы.

Обучение геймифицировано: участник получает очки за выполнение проектов и командные активности — это развивает его персонажа. Игровой процесс интегрирован в образовательный и помогает участникам вовлечься в учебу. А с помощью внутренней валюты можно покупать реальную сувенирную продукцию «Школы 21». Контент на платформе постоянно дорабатывается и совершенствуется.

«Наша задача — помочь участникам найти любимую профессию в ИТ, делая это максимально комфортно и эффективно, — комментирует директор «Школы 21» Александр Федяков. — Поэтому значительная часть наших ресурсов направлена на создание и совершенствование образовательного продукта в ИТ — как с точки зрения контента, так и в части самой цифровой платформы. Я очень рад, что у нас получается действительно замечательный инструмент: удобный, гибкий, отзывчивый, по-настоящему клиентоориентированный и технологичный».