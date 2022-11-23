«Школа 21» от Сбера представила собственную цифровую образовательную платформу

Федор Туров
 
«Школа 21» от Сбера представила собственную цифровую образовательную платформу

Сбер совместно со «Школой 21» создал образовательную платформу для подготовки высококвалифицированных ИТ-специалистов для различных сфер и отраслей экономики. Презентация платформы состоялась в преддверии международной конференции Artificial Intelligence Journey (Путешествие в мир искусственного интеллекта).

«Сегодня подготовка квалифицированных IT-специалистов особенно актуальна. В Новосибирске уже полтора года успешно функционирует «Школа 21», где обучение абсолютно бесплатно, – говорит председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев. – Появление у школы собственной цифровой платформы – это еще один важный шаг в ее развитии, и мы уверены, что благодаря этому освоение профессии станет еще более удобным».

На платформе «Школы 21» удобный инструментарий для планирования учебной нагрузки и наглядная карта профессионального развития. Это помогает участникам быстрее выполнять учебные проекты и самостоятельно определять траекторию к достижению своих целей. В карте профессионального развития (project map) можно в режиме реального времени отслеживать прогресс и видеть свои учебные проекты: прошедшие, текущие и будущие.  В календаре участники могут назначать встречи для проверки проектов, следить за мероприятиями «Школы 21» и планировать свой график. После завершения проектов можно отслеживать прогресс на шкале освоенных навыков, она будет заполняться в зависимости от учебного прогресса участника. Также там размещены вспомогательные материалы — видеоролики от экспертов школы, с ними можно освоить необходимую базу по предметной области, а также разобраться с организацией командной и проектной работы.

Обучение геймифицировано: участник получает очки за выполнение проектов и командные активности — это развивает его персонажа. Игровой процесс интегрирован в образовательный и помогает участникам вовлечься в учебу. А с помощью внутренней валюты можно покупать реальную сувенирную продукцию «Школы 21». Контент на платформе постоянно дорабатывается и совершенствуется.

«Наша задача — помочь участникам найти любимую профессию в ИТ, делая это максимально комфортно и эффективно, — комментирует директор «Школы 21» Александр Федяков. — Поэтому значительная часть наших ресурсов направлена на создание и совершенствование образовательного продукта в ИТ — как с точки зрения контента, так и в части самой цифровой платформы. Я очень рад, что у нас получается действительно замечательный инструмент: удобный, гибкий, отзывчивый, по-настоящему клиентоориентированный и технологичный».

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