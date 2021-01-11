Крещенские купания не отменят в Новосибирской области из-за коронавируса

Власти Новосибирской области не планируют вводить жёстких ограничений во время проведения традиционных купаний в честь Крещения Господня из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников на оперативном совещании в понедельник.

Губернатор отметил, что запрета на проведение крещенских купаний в Новосибирской области нет, однако он напомнил об ограничениях в проведении массовых мероприятий в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Поэтому православное празднование пройдёт в регионе с соблюдением всех необходимых мер.

«Главы муниципалитетов должны определиться – или некоторые традиционные места купания закрываются, тогда необходимо обеспечить недопущение граждан к этим местам и несанкционированного купания, или надо готовить места для купания в день Крещения Господня», — сообщил губернатор на оперативном совещании 11 января, отметив, что безопасность мероприятия необходимо обеспечить в течение недели.

Отсутствие определённых ограничений во время мероприятия подтвердил глава управления Роспотребнадзора по региону Александр Щербатов. Рекомендации по соблюдению необходимых санитарных требований ведомство направит главам муниципальных образований.

Согласно предложению начальника ГУ МЧС по Новосибирской области Виктора Орлова, администрации муниципальных образований вместе с инспекторами ГИМС проверят места купания — планируется провести патрулирование водных объектов, чтобы закрыть несанкционированные купели. Кроме того, будет организовано дежурство спасателей, медработников и сотрудников экстренных служб, оборудуют пункты обогрева.

Более подробно вопросы безопасности во время крещенских купаний обсудят на заседании оперативного штаба во вторник.

Напомним, в декабре Андрей Травников пригрозил торговым центрам ограничениями из-за скопления посетителей.

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