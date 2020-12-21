Новосибирский губернатор пригрозил ТЦ ограничениями из-за скопления посетителей

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в понедельник в ходе совещания заявил о возможных ограничениях в работе ТЦ, если они не будут соблюдать меры «ковидной» безопасности.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании 21 декабря высказал обеспокоенность большим количеством посетителей в городских торговых центрах и попросил своего заместителя Сергея Сёмку проконтролировать соблюдение работниками и посетителями ТЦ мер безопасности в период коронавирусной инфекции.

«Для всех нас, для стабильности работы нашего здравоохранения сейчас важно обезопасить себя от коронавирусной инфекции. Всё зависит от нас, от четкости нашей работы, дисциплинированности руководителей организаций и наших жителей, расслабляться нельзя», — отметил Андрей Травников.

По словам главы региона, сейчас наступает традиционный предновогодний ажиотаж, и не все крупные магазины и торговые центры оказались готовы к повышенному наплыву посетителей и меры безопасности соблюдаются не в полной мере.

«Я вас прошу очень связаться с руководителями основных крупных торговых объектов и торговых центров, чтобы они создали условия безопасности как для посетителей, так и для работников крупных магазинов. Если ситуация не поменяется, придется ограничить работу, поскольку допускать нарушения нельзя», — обратился Андрей Травников к Сергею Сёмке.

Напомним, в минувшие выходные дни широкий общественный резонанс получило выложенное в соцсетях видео с большой толпой покупателей в новосибирском «Леруа Мерлен». «Работать барам и ресторанам после 12 ночи опасно. А «Леруа», который в принципе в пандемию даже не думал закрываться, — это всегда безопасно. Даже тележек не хватает. Битком», — прокомментировал разместивший видео автор.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.