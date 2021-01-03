Самоубийство новосибирца в прямом эфире проверит Следственный комитет

Следственный комитет начал доследственную проверку обстоятельств инцидента, произошедшего в новогоднюю ночь в Новосибирске. Мужчина покончил с собой, ведя прямую трансляцию суицида в соцсети «ВКонтакте».

О чрезвычайном происшествии ранее сообщил паблик «Инцидент.Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на информацию, полученную от подписчиков. 31 декабря в 4 часа ночи 40-летний мужчина покончил с собой, предварительно включив прямую трансляцию происходящего в соцсети. По данным СМИ, мужчина был женат, у него было двое детей.

«По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Устанавливаются все причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказала «Континенту Сибирь» старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ, майор юстиции Анастасия Кулешову.

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