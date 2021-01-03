Новосибирская преступность отметилась кражами, мошенничеством и участием несовершеннолетних

По итогам 11 месяцев прошлого года Новосибирская область вошла в число регионов с наибольшим ростом преступности по данным Генеральной прокуратуры РФ.

Сводная аналитика за 11 месяцев прошлого года опубликована на Портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ. В аналитическом сборнике отмечается, что общее число зарегистрированных преступлений увеличилось за этот период на 1,2 % и достигло почти 1,9 млн. Эксперты отметили рост преступности в 50 регионах. «В абсолютном выражении наибольший прирост числа выявленных преступлений зафиксирован в Санкт-Петербурге (+12,2 тыс.), Москве (+4,9 тыс.) и Новосибирской области (+4 тыс.), снижение – в Воронежской области (-1,4 тыс.), Республике Северная Осетия – Алания (-1,4 тыс.) и Тюменской области (-1,4 тыс.)», — сообщают авторы сборника.

Эксперты также отметили высокий уровень числа краж в Новосибирской области. Он составляет 870,5 случаев на 100 тыс. человек. Опережают по кражам Новосибирскую область только два региона: Амурская область и Республика Тыва. Что касается краж с незаконным проникновением в жилище, грабежей и разбоев, ситуацию в регионе можно считать стабильной, в топ-10 Генпрокуратуры РФ он не входит. Вместе с тем Новосибирская область входит в первую десятку регионов с высоким уровнем зарегистрированных случаев мошенничества – 294,2 инцидента на 100 тыс. человек, а также в топ-10 регионов по преступлениям с участием несовершеннолетних.

Также в сборнике содержатся данные по раскрываемости преступлений в Новосибирской области. К примеру, 100% составляет раскрываемость по ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), более 99% — по «убийственным» статьям 105-107. Наименьшие показатели раскрываемости связаны с преступлениями в сфере высоких технологий (12,9%) и мошенничеством (15,8%).

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