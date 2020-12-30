Восемь человек умерли от коронавируса в Новосибирской области за сутки

Как сообщили в оперативном штабе в среду, в Новосибирской области зарегистрировано 27 736 случаев заболевания COVID-19, в том числе 1 621 – среди детей. За последние сутки в регионе заразилось 153 новосибирца.

В оперативном штабе также сообщили, что на 30 декабря в Новосибирской области выздоровело 225 пациентов, которые лечились от коронавирусной инфекции. Всего из больниц региона с начала пандемии выписали 23 758 человек.

За сутки от опасной инфекции в Новосибирской области скончалось восемь человек: мужчины в возрасте 54 года, 56 лет, 67 лет и женщины в возрасте 59 лет, 62 года, 65 лет,71 год, 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 958 человек.

В Алтайском крае за сутки заразилось 211 человек, общая заболеваемость здесь составила 32 699человек, в их числе – 2 146 детей. В регионе выздоровело 409 человек, а с начала пандемии – 29 107 человек. В течение суток от инфекции скончалось 11 жителей края, всего в регионе от коронавируса умерло 1 527 пациента.

В Кузбассе зафиксировано 142 новых случаев коронавирусной инфекции, всего там заболело 25 749 человек. За сутки в регионе выздоровело 185 человек, с начала пандемии – 22 641. 30 декабря от инфекции в Кемеровской области скончалось три человека, всего в регионе от заболевания умерло 466 человек.

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