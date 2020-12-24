Избрана мера пресечения первому фигуранту дела о коррупции в ТУАД НСО

Железнодорожный районный суд Новосибирска в четверг избрал меру пресечения первому фигуранту уголовного дела, возбужденного в связи с предполагаемой коррупцией в ГКУ «Территориальное управления автомобильных дорог Новосибирской области» (ТУАД НСО).

Как сообщили в Железнодорожном районном суде, по ходатайству следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского СУТ СК России мера пресечения была избрана для Игоря Листопада. Ранее СМИ писали о том, что он является братом руководителя ТУАД НСО Михаила Чуманова и был предполагаемым посредником при передаче взятки. Суд принял решение о заключении Игоря Листопада под стражу на месяц и 5 суток, до 26 января 2021 года.

Напомним, накануне были задержаны начальник ТУАД НСО Михаил Чуманов и еще двое фигурантов дела – посредник и коммерсант. Уголовное дело возбуждено по ст. 290 (Получение взятки) и ст. 291 УК РФ (Дача взятки). По версии следствия глава ведомства обещал бизнесмену покровительство при заключении контрактов и приемке работ. Взамен он получил мзду в размере 100 тыс. рублей и 5 млн рублей.

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