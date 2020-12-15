14:09
В Новосибирскую область поступила вторая партия вакцины «Спутник V»
12:51
Более полутора тысяч детей заболели коронавирусом в Новосибирской области
12:13
Директору управляющей компании в Омске вынесли приговор за лже-взятку чиновнику
11:52
Группа компаний «Стрижи» отказалась от иска к мэру Новосибирска о защите деловой репутации
10:43
Развлекательные мероприятия на Алтае запретили до середины января
18:43
В Красноярском крае назначен новый министр экологии
17:49
«Красиво, смело и с долей юмора»: красноярские шоумены разделись в ответ на запрет корпоративов
17:40
В Новосибирске приступают к реализации масштабного инвестиционного проекта
16:39
Подросток получил тяжёлую травму после потасовки с продавцом в Новосибирске – ведётся следствие
15:39
Под Новосибирском построят детский реабилитационный центр на 300 мест
14:30
Мэрия Новосибирска: повышение стоимости проезда в общественном транспорте не коснется льготных и акционных тарифов
14:27
В Республике Алтай объявлен траур из-за смерти спикера регионального парламента
Основатель агентства MASLO MEDIA
Сооснователь компании iway
Культурный обозреватель
Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области
© 2016 ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Все права защищены
Вся информация, опубликованная на сайте ksonline.ru, принадлежит ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Материалы, находящиеся на сайте в открытом доступе, не могут быть воспроизведены телеканалами, радиостанциями, газетами и журналами без ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь», а сайтами и страницами в сети Интернет (в том числе и сайтами и страницами СМИ) — не могут быть воспроизведены без гиперссылки ksonline.ru и ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь». Письменного разрешения для воспроизведения материалов из открытого доступа не требуется. Материалы «Бизнес-портала «Континент Сибирь», опубликованные в закрытом доступе или распространяемые по email-подписке, не могут быть воспроизведены в средствах массовой информации и на серверах сети Интернет без письменного разрешения ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Фотоизображения, размещенные на сайте, являются исключительной собственностью ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» и могут быть приобретены на специальных условиях. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без письменного разрешения владельца запрещается. Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель. ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» не несет ответственность за содержание веб-сайтов, на которые даются гиперссылки. За информацию, содержащуюся в личном кабинете компаний, зарегистрированных в базе предприятий портала ksonline.ru, а также публикаций раздела «новости компаний» редакция ответственности не несет.