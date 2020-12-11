Фестиваль польского кино состоится в новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа» с 15 по 19 декабря. В программе классическая картина Кшиштофа Занусси, четыре полнометражных фильма — хиты фестивалей и польского проката — и, наконец, спектакль о любви и сборник анимации.

Для торжественного открытия 15 декабря по просьбе классика мирового кинематографа режиссера Кшиштофа Занусси, друга и вдохновителя фестиваля, выбрана его интеллектуальная драма «Все, что мое» 1989 года с блистательным актерским составом. После показа состоится обсуждение с режиссером в режиме онлайн.

Программу продолжит комедия Александера Петшака «Юлиуш», в которой скромный учитель рисования то заботится о своем беспокойном отце, то конфликтует с ним. Обсудить фильм с режиссером после сеанса можно будет в популярном сегодня формате онлайн-трансляции. Сегодня эта форма общения авторов со зрителями становится все более востребованной практикой.

«Сверхновая» Бартоша Крухлика обещает стать кульминационным моментом встречи с польским кинематографом. Эта блистательная драма стала фестивальным хитом, взяв приз за лучший режиссерский дебют на главном киносмотре страны в Гдыне. Выдержанная в реалистичном стиле универсальная история ставит вопросы о сути случайности и судьбы — тем интереснее может стать дистанционный разговор с автором.

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«Паническая атака» Павла Масьлёны — смелая, острая комедия положений, в которой ничто не является тем, чем кажется, а повседневная жизнь превращается в чистое безумие. Очаровательная писательница детективов встречает бывшего мужа, а официант пытается спасти планету.

Завершающий день фестиваля, 19 декабря, будет особенно насыщенным. Любителей театра наверняка заинтересует возможность ознакомиться с современной театральной постановкой. В объединенный дневной сеанс вошли фильм-спектакль «Дуэт, или Рецепт любви» режиссера Адама Сайнюка по пьесе Пётра Войтовича и короткий, но выразительный блок из шести короткометражных анимационных картин-победителей престижного польского Фестиваля анимационных фильмов O!PLA. Логичным завершением станет разговор с экспертом по анимации Петром Кардасом.

Днем «Победа» приглашает на открытую лекцию киноведа, переводчика, старшего научного сотрудника Государственного института искусствознания, преподавателя истории кино РГГУ, кандидата философских наук Дениса Вирена «Сверхновое польское кино». Денис Вирен окончил сценарно-киноведческий факультет ВГИКа, искусство Центральной Европы, Польши в особенности, в центре его научных и художественных интересов. Денис — автор книги «Эксперимент в польском кино 1970-х» и соавтор книги «Я могу говорить. Кино и музыка оттепели», работал экспертом по вопросам кино в Польском культурном центре в Москве.

Мощным финалом фестиваля станет криминальная военная драма «Черный мерседес» Януша Маевского, еще одного живого классика польского кинематографа, который в свои восемьдесят с лишним снимает сильное, глубокое и актуальное по духу кино. Трудно переоценить возможность диалога с режиссером.

Фестиваль организован Центром культуры и отдыха «Победа» совместно с Польским культурным центром в Москве и компанией Bella при поддержке Генерального Консульства Республики Польши в Иркутске. Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кшиштоф Занусси, режиссер:

— Дорогие друзья, несмотря на то, что пандемия во всем мире продолжается, я рад приветствовать вас. Прекрасно, что вы сможете увидеть несколько лучших польских картин. Жалею, что не могу присутствовать на фестивале лично, обнять вас, ответить на вопросы, поделиться последними новостями. Здесь появляется моя картина «Все, что мое», снятая в момент, когда рухнула предыдущая система: я начинал съемки еще при коммунизме, а завершал уже совсем в другой реальности, потеряла актуальность тема цензуры, времена стали другими. Это важный исторический документ. И еще один момент: в картине участвуют мои любимые актеры, в том числе Артур Жмиевски и Майя Коморовска, и во время съемок они много импровизируют. Программа очень разнообразная, среди других хочу отметить фильм «Черный мерседес» моего коллеги, выдающегося режиссера Януша Маевского. Он снял живую, драматически наполненную картину, действие которой развивается во время Второй мировой войны. Желаю вам прекрасного фестиваля и надеюсь, что через год мы снова встретимся и сможем взглянуть друг другу в глаза.

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