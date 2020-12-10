С 14 по 25 декабря 2020 года для действующих предпринимателей Новосибирской области пройдет бесплатная онлайн-программа наставничества «Мой бизнес.ZOOM» по развитию бизнес-компетенций и навыков деловой коммуникации.

Эксперты программы поделятся своими знаниями и опытом в области маркетинга, бизнес-планирования, управления персоналом, расскажут, как развить собственное дело, правильно продвигать и продавать свой продукт на рынке и многое другое.

Основные темы программы:

компетенции предпринимателя (основы личности предпринимателя, лидерские навыки, селфи-менеджмент)

проверка идеи на жизнеспособность (соответствие идеи рынку, доработка идеи под потребности целевой аудитории)

создание команды и найм сотрудников (повышение собственной эффективности и эффективности персонала: критерии эффективного сотрудника, тайм-менеджмент, делегирование)

бизнес-модель: основные элементы (ценностное предложение, потребительский портрет, определение ключевых элементов бизнеса)

бизнес-процессы и планирование (постановка целей, декомпозиция планов, подбор ресурсов, определение критериев успешности, принятие решений)

продвижение бизнеса (каналы продвижения, рекламные каналы, способы донесения информации, продающий текст, создание эффективной рекламы)

построение системы сбыта и системы продаж

основы ведения деловой переписки и переговоров

ценообразование и исследование конкурентов

юридические аспекты ведения бизнеса

бухгалтерия для «чайников»: как не потонуть в цифрах

государственные формы поддержки для начинающих предпринимателей

Кроме того, в ходе индивидуальных онлайн-консультаций участники смогут задать экспертам любые вопросы по организации и ведению собственного бизнеса.

14, 16 и 18 декабря для участников программы пройдут образовательные модули c 15:00 до 18:00. С 21 по 25 декабря все желающие смогут получить индивидуальную консультацию экспертов по расписанию программы.

Участие бесплатное. Все мероприятия программы будут организованы с использованием онлайн-платформы ZOOM.

Адресная ссылка на регистрацию и онлайн-платформу Организатор: Автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» (Центр «Мой бизнес») Исполнитель проекта: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ)

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