С 14 по 25 декабря 2020 года для действующих предпринимателей Новосибирской области пройдет бесплатная онлайн-программа наставничества «Мой бизнес.ZOOM» по развитию бизнес-компетенций и навыков деловой коммуникации.
Эксперты программы поделятся своими знаниями и опытом в области маркетинга, бизнес-планирования, управления персоналом, расскажут, как развить собственное дело, правильно продвигать и продавать свой продукт на рынке и многое другое.
Основные темы программы:
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компетенции предпринимателя (основы личности предпринимателя, лидерские навыки, селфи-менеджмент)
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проверка идеи на жизнеспособность (соответствие идеи рынку, доработка идеи под потребности целевой аудитории)
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создание команды и найм сотрудников (повышение собственной эффективности и эффективности персонала: критерии эффективного сотрудника, тайм-менеджмент, делегирование)
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бизнес-модель: основные элементы (ценностное предложение, потребительский портрет, определение ключевых элементов бизнеса)
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бизнес-процессы и планирование (постановка целей, декомпозиция планов, подбор ресурсов, определение критериев успешности, принятие решений)
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продвижение бизнеса (каналы продвижения, рекламные каналы, способы донесения информации, продающий текст, создание эффективной рекламы)
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построение системы сбыта и системы продаж
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основы ведения деловой переписки и переговоров
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ценообразование и исследование конкурентов
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юридические аспекты ведения бизнеса
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бухгалтерия для «чайников»: как не потонуть в цифрах
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государственные формы поддержки для начинающих предпринимателей
Кроме того, в ходе индивидуальных онлайн-консультаций участники смогут задать экспертам любые вопросы по организации и ведению собственного бизнеса.
14, 16 и 18 декабря для участников программы пройдут образовательные модули c 15:00 до 18:00. С 21 по 25 декабря все желающие смогут получить индивидуальную консультацию экспертов по расписанию программы.
Участие бесплатное. Все мероприятия программы будут организованы с использованием онлайн-платформы ZOOM.
Адресная ссылка на регистрацию и онлайн-платформу
Организатор: Автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» (Центр «Мой бизнес»)
Исполнитель проекта: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ)