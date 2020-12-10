Городская клиническая больница №11 в Новосибирске обратится в суд с иском о защите чести и достоинства в связи с публикациями ряда СМИ о том, что в инфекционном госпитале на базе этой больницы отключение кислорода привело к смерти пациента. О готовящемся иске сообщило министерство здравоохранения Новосибирской области на своем сайте.

Минздрав области проинформировал, что в стационарах региона, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусом и оборудованных системами централизованного снабжения медицинскими газами, в том числе в больнице № 11, подача кислорода пациентам осуществляется непрерывно. «За все время работы госпиталя перебоев с кислородом и, тем более, отключения подачи медицинского газа не было», – говорится в пресс-релизе.

Как явствует из разъяснений ведомства, во время заправки газификатора отключения кислорода не происходит. Систему подачи газа в момент заправки переключают на кислородную рампу с автономными кислородными баллонами, обеспечивающую непрерывную подачу кислорода. Данное технологическое решение – стандартное, в процессе заправки газификатора давление в системе остается в пределах нормативного.

«Во всех медицинских организациях региона, оборудованных системами централизованного снабжения медицинскими газами, имеются кислородные баллоны в количестве, необходимом для бесперебойной обеспечения работы данной системы», – подчеркивает минздрав Новосибирской области.

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