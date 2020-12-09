Сделки с землей в Новосибирской области откорректируют изменениями в законе

Земельные отношения в регионе и состояние сферы АПК стали предметом обсуждения на профильном комитете Законодательного собрания Новосибирской области (ЗС НСО) 8 декабря.

Первым вопросом повестки дня комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям стало обсуждение планируемых изменений в федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Автором инициативы выступил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, суть предполагаемых изменений депутатам рассказал глава департамента имущества и земельных отношений региона Роман Шилохвостов. Законопроект регламентирует договорные отношения с участием частных собственников и властей региона. В частности, документом предлагается уточнить круг лиц, на которых распространяется действие положений статьи 8 федерального закона, определить минимальный срок для осуществления расчетов по сделкам, а также установить перечень сведений, сообщаемых продавцом земельного участка и необходимых для заключения сделки.

«Круг лиц сейчас в законе напрямую не прописан, но из совокупности трактовки законодательства следует, что закон действует только при продаже земельных участков частными собственниками, а на публичную собственность это не распространяется», — рассказал парламентариям Роман Шилохвостов. Он также пояснил, что в рамках изменений планируется установить на законодательном уровне минимальный срок расчетов между продавцом и покупателем по земельной сделке. Предлагается установить минимальный срок сделки — 10 календарных дней, максимальный — 90.

По словам заместителя председателя аграрного комитета Дениса Субботина, законопроект долго обсуждался в комитете, на рабочих группах. «Суть в том, что, если участок земли продается без торгов, владелец должен вначале предложить его Новосибирской области. И потребует, к примеру, заплатить ему завтра. Понятно, что за день нельзя это решить. Регулирование состава документации при обороте земель сельхозназначения, сроков оплаты при сделках — в компетенции федерального законодательства. Поэтому мы и просим внести изменения», — пояснил парламентарий.

В итоге депутаты одобрили предполагаемые изменения, рекомендовав рассмотреть инициативу на сессии.

Основные цифры развития агропромышленного сектора региона на заседании комитета представил глава минсельхоза Евгений Лещенко. По словам министра, структура АПК Новосибирской области существенно отличается от других регионов в основном тем, что представлена крупными производствами. В прошлом году аграрии приросли по валовому продукту, и снижения не ожидается, несмотря на крайне неблагоприятные погодные условия. В структуре валового продукта превалирует животноводство, 50% от ВП. Всего в Новосибирской области около 400 тыс. личных подсобных хозяйств. На конец прошлого года было 30 кооперативов, сейчас — 36. Основной сельскохозяйственный ресурс региона — земля, 7 млн 654 тыс. га. Созданная система учета и мониторинга сельхозземель в Новосибирской области показала, что в регионе более 3 млн га пашни — это наиболее эффективно используемая земля. «В текущем году только по зерновым мы приросли на 65 тыс. га и практически на 14 тыс. га — по техническим культурам», — отметил Евгений Лещенко.

Парламентарии отметили «безусловно положительную динамику» аграрной отрасли в НСО на фоне других отраслей, однако также заинтересовались судьбой финансовой поддержки вновь используемых земель. По словам парламентариев, в этом году в области она не работала, фермеры и хозяйства должны увеличивать посевную площадь за свой счет, но денег зачастую не хватает. Если господдержка не возобновится, по прогнозу депутатов, «территории превратятся в лес». Глава регионального минсельхоза в ответ пояснил, что в 2019 году регион не смог освоить лимиты финансирования, поэтому по 2020 году «стоял ноль по региону», деньги направлялись только на мелиоративные мероприятия. В итоге хозяйства вводили земли в оборот только за свой счет. «Было заключено соглашение о выделении 146 млн рублей из федерального бюджета, но когда поступили параметры федерального бюджета — там стоит уже 18 млн рублей (выделенных на Новосибирскую область. — «КС»). Обещали разобраться, думаю, в ближайшее время получится», — рассказал Евгений Лещенко.

В завершение заседания комитета новосибирские парламентарии поддержали законодательную инициативу коллег из Думы Хабаровского края о внесении изменений в Земельный и Лесной кодексы РФ, касающихся пчеловодства. Речь идет о так называемых «кочевых» пчеловодах, натыкающихся при перемещении ульев в течение сезона на административные барьеры. К примеру, кроме прочих документов, пчеловод должен предоставить чиновникам «проект освоения лесов» на новом участке. «Вывозя улья, граждане испытывают огромные трудности в согласовании места размещения пчел или делают это незаконно. Смысл в том, чтобы упорядочить деятельность пчеловодов. Это абсолютно реальное и разумное предложение», — пояснил зампредседателя комитета Денис Субботин. Кроме того, по мнению новосибирских парламентариев, изменения позволят исключить ситуации, при которых насекомые могут получить отравления из-за применения пестицидов владельцами или арендаторами земельных участков.

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