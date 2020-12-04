В Заксобрании Новосибирской области создадут рабочую группу по сохранению Заельцовского бора

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров на очередной сессии новосибирского горсовета 4 декабря сообщил о намерении депутатов создать рабочую группу по сохранению Заельцовского бора. Предполагается, что она появится в течение двух месяцев.

В рабочую группу, по словам Панфёрова, войдут представители Новосибирского района и его глава Андрей Михайлов, а также председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив, передаёт корреспондент «Континента Сибирь» с сессии новосибирского Совета депутатов.

«Мы уже написали письмо в адрес Анатолия Евгеньевича (Локтя), в адрес председателя горсовета Дмитрия Асанцева о командировании определённых чиновников и депутатов в эту рабочую группу», — сообщил Андрей Панфёров.

Как рассказал вице-спикер, одна из ключевых целей рабочей группы – присвоить Заельцовскому бору статус территории областного значения. Решение о создании группы планируется принять в декабре-январе.

Андрей Панфёров также отметил, что в вопросе сохранения бора депутатов поддерживает губернатор региона Андрей Травников.

Напомним, 1 декабря мэр Новосибирска Анатолий Локоть снял вопрос о генплане города с повестки очередной сессии горсовета, где депутаты должны были принять документ. В конце ноября депутаты Заксобрания региона обратились к мэру с просьбой пересмотреть генплан, который подразумевает застройку рекреационной зоны Заельцовского бора. Они выразили обеспокоенность начавшимися там строительными работами и попросили Локтя поспособствовать их остановке.

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