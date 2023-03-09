Власти Новосибирской области одобрили создание лесного парка в Заельцовском бору

Правительство Новосибирской области одобрило проекты постановлений о создании под Новосибирском лесного парка «Заельцовский бор». По словам министра природных ресурсов и экологии региона Евгения Шестернина, принятые ранее решения о развитии этой территории останутся в силе.

Проекты постановлений «О создании лесного парка «Заельцовский бор» и «Об утверждении положения о лесном парке «Заельцовский бор» правительство региона одобрило на заседании 9 марта.

Согласно документам, лесной парк «Заельцовский бор» появится на территории Новосибирска и Новосибирского района региона на площади 5,6 тыс. га, сообщает пресс-служба областного правительства в четверг.

По словам министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгения Шестернина, официальное создание парка на территории бора позволит сохранить лесной массив и ограничить здесь застройку.

Предполагается, что лесной парк будет разделён три функциональные зоны с отдельным режимом охраны. При этом, как подчеркнул Евгений Шестернин на заседании правительства, ранее принятые решения о развитии этой территории останутся в силе — интересы предпринимателей и жителей учтены.

«Лесной парк создается без изъятия земельных участков у их пользователей, владельцев и собственников», — обратил внимание министр.

Документы о создании парка разработаны в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства об особо охраняемых территориях. Решение также согласовано с Минприроды РФ.

Напомним, что решение о создании парка «Заельцовский бор» правительство Новосибирской области приняло ещё весной 2021 года. В конце 2022 года стало известно, что территории присвоят статус особо охраняемой.